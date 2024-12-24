https://ria.ru/20241224/kursk-1990994368.html

В Курске преподаватель поджег машину полиции по указанию мошенников

В Курске преподаватель поджег машину полиции по указанию мошенников - РИА Новости, 24.12.2024

В Курске преподаватель поджег машину полиции по указанию мошенников

Преподаватель курского университета совершил поджог служебного автомобиля полиции по указанию неизвестных лиц, которые курировали его действия по телефону,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:04:00+03:00

2024-12-24T14:04:00+03:00

2024-12-24T14:29:00+03:00

происшествия

курск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

черная пятница

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КУРСК, 24 дек - РИА Новости. Преподаватель курского университета совершил поджог служебного автомобиля полиции по указанию неизвестных лиц, которые курировали его действия по телефону, сообщило УМВД России по региону в Telegram-канале. "Предварительным следствием установлено, что примерно в 2 часа ночи мужчина 1980 года рождения, преподаватель одного из вузов города Курска, используя легковоспламеняющуюся жидкость, совершил поджог служебного автомобиля полиции... Установлено, что подозреваемый действовал по указанию третьих лиц, с которыми общался по телефону", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет, возгорание ликвидировано. Также в сообщении УМВД отмечено, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Сотрудники полиции выяснили, что незадолго до случившегося мужчина перевел мошенникам порядка 4 миллионов рублей, часть из которых он оформил в кредит. "Сначала я... обналичил собственные счета... 3 миллиона 260... Потом через несколько дней они сказали, что всё хорошо, возможны микрозаймы, поэтому необходимо взять определённый кредит для того, чтобы никто уже не мог воспользоваться... Необходимо разбить стекло, залить жидкость в салон и поджечь... Сказано было, что в ближайшее время финансы поступят на расчетные счета", - говорит мужчина на допросе, видео которого опубликовала полиция. Полицейские сообщили, что в следственном управлении УМВД России по городу Курску в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

https://ria.ru/20241224/vladivostok-1990928798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Преподаватель курского вуза пытался поджечь машину полиции Преподаватель курского вуза пытался поджечь машину полиции. Во всем опять виноваты мошенники: они убедили мужчину, что это нужно сделать, чтобы вернуть похищенные ими же деньги. В итоге деньги, естественно, никто не вернул, впереди долгое уголовное разбирательство по статье о повреждении имущества. 2024-12-24T14:04 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), черная пятница