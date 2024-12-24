https://ria.ru/20241224/kurenkov-1990931426.html
В МЧС рассказали о планах модернизации системы оповещения граждан
В МЧС рассказали о планах модернизации системы оповещения граждан - РИА Новости, 24.12.2024
В МЧС рассказали о планах модернизации системы оповещения граждан
МЧС России спланировало работу по совершенствованию системы оповещения населения в РФ до 2030 года, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T08:02:00+03:00
2024-12-24T08:02:00+03:00
2024-12-24T08:02:00+03:00
общество
брянская область
александр куренков (мчс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945655085_0:0:2787:1567_1920x0_80_0_0_ead2fe229ea8a53d1deb9a7a3bd19767.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. МЧС России спланировало работу по совершенствованию системы оповещения населения в РФ до 2030 года, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Куренков. В марте этого года Куренков говорил, что трубки домофонов могут стать частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Он пояснил, что, к примеру, телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон. Ранее министр сообщил РИА Новости, домофоны уже используются в Курской, Белгородской, Брянской областях для оповещения. "Работа в данном направлении активно продолжается. Мероприятия по совершенствованию организации оповещения населения наших граждан спланированы до 2030 года", - сказал Куренков.
https://ria.ru/20241224/domofony-1990921162.html
https://ria.ru/20241224/domofony-1990925880.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945655085_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_243049a0345aa0563d02b67e571f35b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, брянская область, александр куренков (мчс)
Общество, Брянская область, Александр Куренков (МЧС)
В МЧС рассказали о планах модернизации системы оповещения граждан
Куренков: работа по модернизации системы оповещения спланирована до 2030 года