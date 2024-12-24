https://ria.ru/20241224/kurenkov-1990931426.html

В МЧС рассказали о планах модернизации системы оповещения граждан

В МЧС рассказали о планах модернизации системы оповещения граждан - РИА Новости, 24.12.2024

В МЧС рассказали о планах модернизации системы оповещения граждан

МЧС России спланировало работу по совершенствованию системы оповещения населения в РФ до 2030 года, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T08:02:00+03:00

2024-12-24T08:02:00+03:00

2024-12-24T08:02:00+03:00

общество

брянская область

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. МЧС России спланировало работу по совершенствованию системы оповещения населения в РФ до 2030 года, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Куренков. В марте этого года Куренков говорил, что трубки домофонов могут стать частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Он пояснил, что, к примеру, телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон. Ранее министр сообщил РИА Новости, домофоны уже используются в Курской, Белгородской, Брянской областях для оповещения. "Работа в данном направлении активно продолжается. Мероприятия по совершенствованию организации оповещения населения наших граждан спланированы до 2030 года", - сказал Куренков.

https://ria.ru/20241224/domofony-1990921162.html

https://ria.ru/20241224/domofony-1990925880.html

брянская область

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общество, брянская область, александр куренков (мчс)