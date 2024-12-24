Курбангалеева* отрицает, что находилась под иностранным влиянием
Экс-ведущая Фарида Курбангалеева отрицает, что была под иностранным влиянием
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* отрицает, что находилась под иностранным влиянием, и утверждает, что не осуществляла политическую деятельность, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"У административного ответчика (Минюст РФ - ред.) отсутствовали основания для принятия обжалуемого распоряжения, поскольку истец никогда не получала поддержку и не находилась под иностранным влиянием в иных формах, не осуществляла политическую деятельность", - сказано в документах.
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Ранее Курбангалеева* не смогла оспорить свой статус иноагента в суде. Как стало известно в ходе заседания из материалов дела, она "создавала материалы для YouTube-канала "Утро февраля", который распространяет явно антироссийскую риторику. По открытым источникам, он финансируется иноагентами Ильей Пономаревым*, Михаилом Ходорковским* и британскими спецслужбами".
Также, согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, экс-телеведущая "осуществляет подготовку материалов для интернет-источников, не зарегистрированных в качестве СМИ", которые также включены в реестр иностранных агентов, либо признаны нежелательными в РФ. Кроме того, уточняется в документах, на ресурсах Курбангалеевой* "распространяются сообщения и материалы с критикой российских властей и специальной военной операции".
В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.
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*Физические лица, выполняющие функции иноагентов