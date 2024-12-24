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Курбангалеева* отрицает, что находилась под иностранным влиянием - РИА Новости, 24.12.2024
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04:58 24.12.2024 (обновлено: 07:58 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/kurbangaleeva-1990923949.html
Курбангалеева* отрицает, что находилась под иностранным влиянием
Курбангалеева* отрицает, что находилась под иностранным влиянием - РИА Новости, 24.12.2024
Курбангалеева* отрицает, что находилась под иностранным влиянием
Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* отрицает, что находилась под иностранным влиянием, и утверждает, что не осуществляла... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T04:58:00+03:00
2024-12-24T07:58:00+03:00
россия
прага
фарида курбангалеева
илья пономарев
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
youtube
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* отрицает, что находилась под иностранным влиянием, и утверждает, что не осуществляла политическую деятельность, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "У административного ответчика (Минюст РФ - ред.) отсутствовали основания для принятия обжалуемого распоряжения, поскольку истец никогда не получала поддержку и не находилась под иностранным влиянием в иных формах, не осуществляла политическую деятельность", - сказано в документах. Ранее Курбангалеева* не смогла оспорить свой статус иноагента в суде. Как стало известно в ходе заседания из материалов дела, она "создавала материалы для YouTube-канала "Утро февраля", который распространяет явно антироссийскую риторику. По открытым источникам, он финансируется иноагентами Ильей Пономаревым*, Михаилом Ходорковским* и британскими спецслужбами". Также, согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, экс-телеведущая "осуществляет подготовку материалов для интернет-источников, не зарегистрированных в качестве СМИ", которые также включены в реестр иностранных агентов, либо признаны нежелательными в РФ. Кроме того, уточняется в документах, на ресурсах Курбангалеевой* "распространяются сообщения и материалы с критикой российских властей и специальной военной операции". В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента ее фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Курбангалеева* с 2007 по 2014 год была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.*Физические лица, выполняющие функции иноагентов
https://ria.ru/20241018/sud-1978635940.html
https://ria.ru/20241206/inoagent-1987642912.html
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россия, прага, фарида курбангалеева, илья пономарев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), youtube
Россия, Прага, Фарида Курбангалеева, Илья Пономарев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), YouTube
Курбангалеева* отрицает, что находилась под иностранным влиянием

Экс-ведущая Фарида Курбангалеева отрицает, что была под иностранным влиянием

CC BY 4.0 / Tatarstan.ru / Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов)
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru /
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* отрицает, что находилась под иностранным влиянием, и утверждает, что не осуществляла политическую деятельность, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"У административного ответчика (Минюст РФ - ред.) отсутствовали основания для принятия обжалуемого распоряжения, поскольку истец никогда не получала поддержку и не находилась под иностранным влиянием в иных формах, не осуществляла политическую деятельность", - сказано в документах.
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Экс-телеведущая Курбангалеева* обжаловала статус иноагента
18 октября, 04:29
Ранее Курбангалеева* не смогла оспорить свой статус иноагента в суде. Как стало известно в ходе заседания из материалов дела, она "создавала материалы для YouTube-канала "Утро февраля", который распространяет явно антироссийскую риторику. По открытым источникам, он финансируется иноагентами Ильей Пономаревым*, Михаилом Ходорковским* и британскими спецслужбами".
Также, согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, экс-телеведущая "осуществляет подготовку материалов для интернет-источников, не зарегистрированных в качестве СМИ", которые также включены в реестр иностранных агентов, либо признаны нежелательными в РФ. Кроме того, уточняется в документах, на ресурсах Курбангалеевой* "распространяются сообщения и материалы с критикой российских властей и специальной военной операции".
В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.
Дарья Богданова* - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Правнучка Чкалова была соучредителем компании в России
6 декабря, 05:39
Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента ее фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.
Курбангалеева* с 2007 по 2014 год была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.
*Физические лица, выполняющие функции иноагентов
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Верховный суд отказался исключать Слепакова* из списка иноагентов
12 ноября, 10:44
 
РоссияПрагаФарида КурбангалееваИлья ПономаревФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)YouTube
 
 
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