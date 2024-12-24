https://ria.ru/20241224/kuban-1991080989.html
Ученый оценил вред для популяции крабов от разлива мазута в Черном море
Ученый оценил вред для популяции крабов от разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 24.12.2024
Ученый оценил вред для популяции крабов от разлива мазута в Черном море
На Черноморском побережье Краснодарского края находят мертвых и живых крабов, испачканных в мазуте, однако популяция полностью восстановится в 2025 году,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T18:35:00+03:00
2024-12-24T18:35:00+03:00
2024-12-24T18:35:00+03:00
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
крабы
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КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. На Черноморском побережье Краснодарского края находят мертвых и живых крабов, испачканных в мазуте, однако популяция полностью восстановится в 2025 году, рассказал РИА Новости завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук. "Что касаемо беспозвоночных, к ним относятся и крабы, естественно они тоже страдают от загрязнения мазутом. Мы на анапском побережье находили крабов, которые были сильно обмазаны, некоторые - полностью в сгустке мазута. Некоторых пытались отмывать активными веществами, но хорошего от этого мало, отмыть будет крайне тяжело. Мы находили и живых, и погибших. Но здесь стоит отметить, что они все-таки относятся к типичным прибрежным немалочисленным и достаточно цикличным животным. Они восстановятся, я уверен, в течение следующего года", - сказал Абрамчук. По его словам, угрозы популяции или отдельным видам крабов нет. Он сравнил потери в численности крабов на данный момент с их вывозом туристами в курортный сезон.
https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, крабы
Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, крабы
Ученый оценил вред для популяции крабов от разлива мазута в Черном море
Ученый Абрамчук: популяция крабов после ЧП в Черном море восстановится в 2025 г