Рейтинг@Mail.ru
Ученый оценил вред для популяции крабов от разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/kuban-1991080989.html
Ученый оценил вред для популяции крабов от разлива мазута в Черном море
Ученый оценил вред для популяции крабов от разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 24.12.2024
Ученый оценил вред для популяции крабов от разлива мазута в Черном море
На Черноморском побережье Краснодарского края находят мертвых и живых крабов, испачканных в мазуте, однако популяция полностью восстановится в 2025 году,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T18:35:00+03:00
2024-12-24T18:35:00+03:00
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
крабы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990812518_0:156:3073:1885_1920x0_80_0_0_5ead1c8275fe2b9bcbea97e8e5f9fc57.jpg
КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. На Черноморском побережье Краснодарского края находят мертвых и живых крабов, испачканных в мазуте, однако популяция полностью восстановится в 2025 году, рассказал РИА Новости завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук. "Что касаемо беспозвоночных, к ним относятся и крабы, естественно они тоже страдают от загрязнения мазутом. Мы на анапском побережье находили крабов, которые были сильно обмазаны, некоторые - полностью в сгустке мазута. Некоторых пытались отмывать активными веществами, но хорошего от этого мало, отмыть будет крайне тяжело. Мы находили и живых, и погибших. Но здесь стоит отметить, что они все-таки относятся к типичным прибрежным немалочисленным и достаточно цикличным животным. Они восстановятся, я уверен, в течение следующего года", - сказал Абрамчук. По его словам, угрозы популяции или отдельным видам крабов нет. Он сравнил потери в численности крабов на данный момент с их вывозом туристами в курортный сезон.
https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990812518_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0b63bf6d650be36fa5d7e19e377c7d79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, крабы
Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, крабы
Ученый оценил вред для популяции крабов от разлива мазута в Черном море

Ученый Абрамчук: популяция крабов после ЧП в Черном море восстановится в 2025 г

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. На Черноморском побережье Краснодарского края находят мертвых и живых крабов, испачканных в мазуте, однако популяция полностью восстановится в 2025 году, рассказал РИА Новости завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук.
«
"Что касаемо беспозвоночных, к ним относятся и крабы, естественно они тоже страдают от загрязнения мазутом. Мы на анапском побережье находили крабов, которые были сильно обмазаны, некоторые - полностью в сгустке мазута. Некоторых пытались отмывать активными веществами, но хорошего от этого мало, отмыть будет крайне тяжело. Мы находили и живых, и погибших. Но здесь стоит отметить, что они все-таки относятся к типичным прибрежным немалочисленным и достаточно цикличным животным. Они восстановятся, я уверен, в течение следующего года", - сказал Абрамчук.
По его словам, угрозы популяции или отдельным видам крабов нет. Он сравнил потери в численности крабов на данный момент с их вывозом туристами в курортный сезон.
Волонтер ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
На Кубани обнаружили повторное загрязнение мазутом
20 декабря, 15:34
 
Краснодарский крайКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествиякрабы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала