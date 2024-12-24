https://ria.ru/20241224/krokus-1991083054.html

Жителя Чебоксар задержали за оправдание теракта в "Крокусе"

Жителя Чебоксар задержали за оправдание теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.12.2024

Жителя Чебоксар задержали за оправдание теракта в "Крокусе"

Житель Чебоксар задержан за оправдание терроризма, сообщает управление ФСБ Чувашии. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T18:40:00+03:00

2024-12-24T18:40:00+03:00

2024-12-24T18:40:00+03:00

происшествия

чебоксары

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красногорск

крокус сити холл

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крокус

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Житель Чебоксар задержан за оправдание терроризма, сообщает управление ФСБ Чувашии. Установлено, что подозреваемый, являясь сторонником радикальных взглядов, ранее принявшим ислам, в марте разместил в социальной сети материалы, оправдывающие действия преступной группы, совершившей террористический акт в ТРЦ "Крокус сити холл". Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, дискредитацию Вооруженных Сил России. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма). "В ходе проведенного обыска изъята религиозная (исламская) литература, мобильные устройства и симкарты, жесткие диски, топор и ножи. Ленинский районный суд Чебоксар избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20241112/delo-1983305543.html

https://ria.ru/20241212/krokus-1988760850.html

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происшествия, чебоксары, россия, красногорск, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус