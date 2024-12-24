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"Мы его любим": раскрыта странная стратегия Киева по отношению к Трампу - РИА Новости, 24.12.2024
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02:44 24.12.2024 (обновлено: 03:46 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/kritika-1990919619.html
"Мы его любим": раскрыта странная стратегия Киева по отношению к Трампу
"Мы его любим": раскрыта странная стратегия Киева по отношению к Трампу - РИА Новости, 24.12.2024
"Мы его любим": раскрыта странная стратегия Киева по отношению к Трампу
Украинскому руководству запретили реагировать или критиковать любые заявления президента США Дональда Трампа, которые он делает в адрес Киева и в отношении... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T02:44:00+03:00
2024-12-24T03:46:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинскому руководству запретили реагировать или критиковать любые заявления президента США Дональда Трампа, которые он делает в адрес Киева и в отношении украинского конфликта, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского."Нас попросили не злить Трампа и вообще не обращать внимания на то, что он сейчас говорит. Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится &lt;…&gt;. Поэтому нам сказали Трампа не критиковать, а наоборот, рассказывать, как мы его любим и как он нас любит", — заявил собеседник.По данным издания, американское "глубинное государство" различными способами намерено взять Трампа под контроль, чтобы не допустить изменения политики США по ключевым направлениям."Не исключено, что в рамках этой стратегии и выработана нынешняя линия: почти не критиковать лично Трампа, зато бить по тем из его окружения, кто пытается сбить его с курса, определенного истеблишментом", — говорится в статье.Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Ранее издание Politico сообщила, что Украина в случае урегулирования конфликта по инициативе Трампа будет винить его за нарушенные обещания Запада, потерю Крыма и Донбасса. Согласно источнику, знакомого с позицией Зеленского по этому вопросу, он понимает, что альтернативы такому варианту развития событий нет.
https://ria.ru/20241224/plan-1990916908.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, страна.ua, politico
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Страна.ua, Politico
"Мы его любим": раскрыта странная стратегия Киева по отношению к Трампу

Республиканцы запретили Киеву критиковать заявления Трампа по Украине

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинскому руководству запретили реагировать или критиковать любые заявления президента США Дональда Трампа, которые он делает в адрес Киева и в отношении украинского конфликта, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.
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"Нас попросили не злить Трампа и вообще не обращать внимания на то, что он сейчас говорит. Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится <…>. Поэтому нам сказали Трампа не критиковать, а наоборот, рассказывать, как мы его любим и как он нас любит", — заявил собеседник.
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По данным издания, американское "глубинное государство" различными способами намерено взять Трампа под контроль, чтобы не допустить изменения политики США по ключевым направлениям.
"Не исключено, что в рамках этой стратегии и выработана нынешняя линия: почти не критиковать лично Трампа, зато бить по тем из его окружения, кто пытается сбить его с курса, определенного истеблишментом", — говорится в статье.
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Ранее издание Politico сообщила, что Украина в случае урегулирования конфликта по инициативе Трампа будет винить его за нарушенные обещания Запада, потерю Крыма и Донбасса. Согласно источнику, знакомого с позицией Зеленского по этому вопросу, он понимает, что альтернативы такому варианту развития событий нет.
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