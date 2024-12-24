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Россия увеличила поставки крабов в Китай до рекордного уровня - РИА Новости, 24.12.2024
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14:59 24.12.2024 (обновлено: 15:04 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/kraby-1991014974.html
Россия увеличила поставки крабов в Китай до рекордного уровня
Россия увеличила поставки крабов в Китай до рекордного уровня - РИА Новости, 24.12.2024
Россия увеличила поставки крабов в Китай до рекордного уровня
Россия в ноябре увеличила экспорт крабов в Китай до рекордных 148,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:59:00+03:00
2024-12-24T15:04:00+03:00
экономика
россия
китай
экспорт
крабы
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия в ноябре увеличила экспорт крабов в Китай до рекордных 148,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, в ноябре Китай закупил у России крабов на 148,7 миллиона долларов, что стало максимальным месячным объемом для двусторонней торговли. Год к году показатель увеличился на 44%, в за месяц - в 1,5 раза. Всего за одиннадцать месяцев стоимость поставок достигла 993 миллионов долларов против 954 миллионов за аналогичный период прошлого года. Это также стало рекордным уровнем для двух стран. При этом поставки рыбы и морепродуктов в целом в ноябре выросли в годовом и месячном выражении на 18% - до 307 миллионов долларов. Помимо крабов, которые составили почти половину российского экспорта, еще примерно 45% поставок, или 140 миллионов долларов, пришлось на замороженную рыбу, основной среди которой была треска (57 миллионов).
https://ria.ru/20241025/eksport-1979946520.html
россия
китай
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экономика, россия, китай, экспорт, крабы
Экономика, Россия, Китай, Экспорт, крабы
Россия увеличила поставки крабов в Китай до рекордного уровня

Россия в ноябре увеличила экспорт крабов в Китай до рекордных $148,7 миллиона

© РИА Новости / Фред ГринбергЛов крабов
Лов крабов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Фред Гринберг
Лов крабов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия в ноябре увеличила экспорт крабов в Китай до рекордных 148,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, в ноябре Китай закупил у России крабов на 148,7 миллиона долларов, что стало максимальным месячным объемом для двусторонней торговли. Год к году показатель увеличился на 44%, в за месяц - в 1,5 раза.
Всего за одиннадцать месяцев стоимость поставок достигла 993 миллионов долларов против 954 миллионов за аналогичный период прошлого года. Это также стало рекордным уровнем для двух стран.
При этом поставки рыбы и морепродуктов в целом в ноябре выросли в годовом и месячном выражении на 18% - до 307 миллионов долларов. Помимо крабов, которые составили почти половину российского экспорта, еще примерно 45% поставок, или 140 миллионов долларов, пришлось на замороженную рыбу, основной среди которой была треска (57 миллионов).
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ЭкономикаРоссияКитайЭкспорткрабы
 
 
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