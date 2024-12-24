https://ria.ru/20241224/kosmonavty-1991021566.html

Российские космонавты на МКС рассказали Деду Морозу о сокровенном желании

Российские космонавты на МКС рассказали Деду Морозу о сокровенном желании - РИА Новости, 24.12.2024

Российские космонавты на МКС рассказали Деду Морозу о сокровенном желании

Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), во время сеанса видеосвязи с Дедом Морозом, посетившим ЦУП, сообщили, что в РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:14:00+03:00

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КОРОЛЁВ (Московская область), 24 дек - РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), во время сеанса видеосвязи с Дедом Морозом, посетившим ЦУП, сообщили, что в 2025 году мечтают о мирном небе над головой и реализации всех планов. Как передает корреспондент РИА Новости, главный Дед Мороз Москвы и Снегурочка по видеосвязи из Центра управления полётами (ЦУП) поздравили с Новым годом российских космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, находящихся на борту Международной космической станции. "Наверное, одно из самых сокровенных желаний, чтобы всё задуманное сбылось, получилось, ну и, конечно же, чтобы был мир", - сказал космонавт Овчинин. Его коллега Вагнер согласился, добавив, что мечтает о мирном небе над головой и "увидеть уже побыстрее свои семьи", а космонавт Горбунов пожелал, чтобы в следующем году все люди на планете Земля были счастливы и здоровы. Овчинин и Вагнер прибыли на МКС 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26" вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Горбунов прилетел на американском Crew Dragon миссии Crew-9 с американцем Ником Хейгом 30 сентября. Кроме них на станции находятся американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор – экипаж первой пилотируемой миссии нового Boeing Starliner, "застрявшие" в космосе из-за неисправности корабля. Они вернутся на Землю на Crew Dragon с Хейгом и Горбуновым.

https://ria.ru/20241224/kosmonavty-1990988845.html

https://ria.ru/20241218/astronavty-1989817645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, земля, москва, алексей овчинин, иван вагнер, дед мороз, центр управления полетами