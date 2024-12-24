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Российские космонавты на МКС встретят Новый Год с оливье - РИА Новости, 24.12.2024
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13:40 24.12.2024 (обновлено: 13:41 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/kosmonavty-1990988845.html
Российские космонавты на МКС встретят Новый Год с оливье
Российские космонавты на МКС встретят Новый Год с оливье - РИА Новости, 24.12.2024
Российские космонавты на МКС встретят Новый Год с оливье
Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), сообщили, что приготовят на Новый Год салат оливье, передает корреспондент... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:40:00+03:00
2024-12-24T13:41:00+03:00
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иван вагнер
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КОРОЛЁВ (Московская область), 24 дек - РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), сообщили, что приготовят на Новый Год салат оливье, передает корреспондент РИА Новости. Главный Дед Мороз Москвы и Снегурочка по видеосвязи из Центра управления полётами (ЦУП) поздравили с Новым Годом российских космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, находящихся на борту Международной космической станции (МКС). "Перед Новым Годом пришёл грузовик ("Прогресс МС-29" - ред.), привёз нам подарки от наших семей, мы тоже их обязательно выложим на наш новогодний стол. И в планах у нас есть изготовление праздничного салата, что-то типа оливье, потому что ни один новогодний стол не обходится без этого салата", - сказал Овчинин. Овчинин с Вагнером прибыли на МКС 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26" вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Горбунов прилетел на американском Crew Dragon миссии Crew-9 с американцем Ником Хейгом 30 сентября. Кроме них сейчас на станции также находятся американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор – экипаж первой пилотируемой миссии нового Boeing Starliner, "застрявшие" из-за неисправности корабля. Они вернутся на Crew Dragon с Хейгом и Горбуновым.
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космос - риа наука, москва, алексей овчинин, иван вагнер, снегурочка, центр управления полетами
Космос - РИА Наука, Москва, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Снегурочка, Центр управления полетами
Российские космонавты на МКС встретят Новый Год с оливье

Российские космонавты на МКС приготовят на Новый год салат оливье

© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
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КОРОЛЁВ (Московская область), 24 дек - РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), сообщили, что приготовят на Новый Год салат оливье, передает корреспондент РИА Новости.
Главный Дед Мороз Москвы и Снегурочка по видеосвязи из Центра управления полётами (ЦУП) поздравили с Новым Годом российских космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, находящихся на борту Международной космической станции (МКС).
"Перед Новым Годом пришёл грузовик ("Прогресс МС-29" - ред.), привёз нам подарки от наших семей, мы тоже их обязательно выложим на наш новогодний стол. И в планах у нас есть изготовление праздничного салата, что-то типа оливье, потому что ни один новогодний стол не обходится без этого салата", - сказал Овчинин.
Овчинин с Вагнером прибыли на МКС 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26" вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Горбунов прилетел на американском Crew Dragon миссии Crew-9 с американцем Ником Хейгом 30 сентября. Кроме них сейчас на станции также находятся американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор – экипаж первой пилотируемой миссии нового Boeing Starliner, "застрявшие" из-за неисправности корабля. Они вернутся на Crew Dragon с Хейгом и Горбуновым.
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