https://ria.ru/20241224/kosmonavty-1990988845.html

Российские космонавты на МКС встретят Новый Год с оливье

Российские космонавты на МКС встретят Новый Год с оливье - РИА Новости, 24.12.2024

Российские космонавты на МКС встретят Новый Год с оливье

Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), сообщили, что приготовят на Новый Год салат оливье, передает корреспондент... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T13:40:00+03:00

2024-12-24T13:40:00+03:00

2024-12-24T13:41:00+03:00

космос - риа наука

москва

алексей овчинин

иван вагнер

снегурочка

центр управления полетами

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КОРОЛЁВ (Московская область), 24 дек - РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), сообщили, что приготовят на Новый Год салат оливье, передает корреспондент РИА Новости. Главный Дед Мороз Москвы и Снегурочка по видеосвязи из Центра управления полётами (ЦУП) поздравили с Новым Годом российских космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, находящихся на борту Международной космической станции (МКС). "Перед Новым Годом пришёл грузовик ("Прогресс МС-29" - ред.), привёз нам подарки от наших семей, мы тоже их обязательно выложим на наш новогодний стол. И в планах у нас есть изготовление праздничного салата, что-то типа оливье, потому что ни один новогодний стол не обходится без этого салата", - сказал Овчинин. Овчинин с Вагнером прибыли на МКС 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26" вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Горбунов прилетел на американском Crew Dragon миссии Crew-9 с американцем Ником Хейгом 30 сентября. Кроме них сейчас на станции также находятся американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор – экипаж первой пилотируемой миссии нового Boeing Starliner, "застрявшие" из-за неисправности корабля. Они вернутся на Crew Dragon с Хейгом и Горбуновым.

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космос - риа наука, москва, алексей овчинин, иван вагнер, снегурочка, центр управления полетами