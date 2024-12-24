Экс-глава МИД Австрии рассказала о реакции Европы на испытания "Орешника"
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европа не услышала сигнал испытавшей "Орешник" РФ
Карин Кнайсль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Европейские страны не восприняли тот сигнал, который дала им Россия, испытав в боевых условиях одну из новейших ракетных систем "Орешник", считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Кнайсль во вторник представила в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге свою книгу "Реквием по Европе".
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"К сожалению, я могу отметить, что они (европейские страны - ред.) этот посыл не поняли. Они не поняли посыл президента Путина (президента России Владимира Путина - ред.), который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел подчеркнуть, что есть очень много других вариантов в (военном - ред.) арсенале... которые имеют сопоставимые показатели с ядерным оружием, но тем не менее этот сигнал не услышали", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.