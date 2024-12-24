https://ria.ru/20241224/knaysl-1991109188.html

Экс-глава МИД Австрии рассказала о реакции Европы на испытания "Орешника"

Экс-глава МИД Австрии рассказала о реакции Европы на испытания "Орешника" - РИА Новости, 25.12.2024

Экс-глава МИД Австрии рассказала о реакции Европы на испытания "Орешника"

Европейские страны не восприняли тот сигнал, который дала им Россия, испытав в боевых условиях одну из новейших ракетных систем "Орешник", считает экс-глава МИД РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-24T21:44:00+03:00

2024-12-25T09:42:00+03:00

россия

австрия

санкт-петербург

карин кнайсль

владимир путин

европа

ракета "орешник"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Европейские страны не восприняли тот сигнал, который дала им Россия, испытав в боевых условиях одну из новейших ракетных систем "Орешник", считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Кнайсль во вторник представила в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге свою книгу "Реквием по Европе". "К сожалению, я могу отметить, что они (европейские страны - ред.) этот посыл не поняли. Они не поняли посыл президента Путина (президента России Владимира Путина - ред.), который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел подчеркнуть, что есть очень много других вариантов в (военном - ред.) арсенале... которые имеют сопоставимые показатели с ядерным оружием, но тем не менее этот сигнал не услышали", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241222/oreshnik-1990694873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, австрия, санкт-петербург, карин кнайсль, владимир путин, европа, ракета "орешник"