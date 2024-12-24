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Экс-глава МИД Австрии рассказала о реакции Европы на испытания "Орешника" - РИА Новости, 25.12.2024
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21:44 24.12.2024 (обновлено: 09:42 25.12.2024)
https://ria.ru/20241224/knaysl-1991109188.html
Экс-глава МИД Австрии рассказала о реакции Европы на испытания "Орешника"
Экс-глава МИД Австрии рассказала о реакции Европы на испытания "Орешника" - РИА Новости, 25.12.2024
Экс-глава МИД Австрии рассказала о реакции Европы на испытания "Орешника"
Европейские страны не восприняли тот сигнал, который дала им Россия, испытав в боевых условиях одну из новейших ракетных систем "Орешник", считает экс-глава МИД РИА Новости, 25.12.2024
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2024-12-25T09:42:00+03:00
россия
австрия
санкт-петербург
карин кнайсль
владимир путин
европа
ракета "орешник"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Европейские страны не восприняли тот сигнал, который дала им Россия, испытав в боевых условиях одну из новейших ракетных систем "Орешник", считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Кнайсль во вторник представила в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге свою книгу "Реквием по Европе". "К сожалению, я могу отметить, что они (европейские страны - ред.) этот посыл не поняли. Они не поняли посыл президента Путина (президента России Владимира Путина - ред.), который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел подчеркнуть, что есть очень много других вариантов в (военном - ред.) арсенале... которые имеют сопоставимые показатели с ядерным оружием, но тем не менее этот сигнал не услышали", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241222/oreshnik-1990694873.html
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россия, австрия, санкт-петербург, карин кнайсль, владимир путин, европа, ракета "орешник"
Россия, Австрия, Санкт-Петербург, Карин Кнайсль, Владимир Путин, Европа, Ракета "Орешник"
Экс-глава МИД Австрии рассказала о реакции Европы на испытания "Орешника"

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европа не услышала сигнал испытавшей "Орешник" РФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Европейские страны не восприняли тот сигнал, который дала им Россия, испытав в боевых условиях одну из новейших ракетных систем "Орешник", считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Кнайсль во вторник представила в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге свою книгу "Реквием по Европе".
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"К сожалению, я могу отметить, что они (европейские страны - ред.) этот посыл не поняли. Они не поняли посыл президента Путина (президента России Владимира Путина - ред.), который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел подчеркнуть, что есть очень много других вариантов в (военном - ред.) арсенале... которые имеют сопоставимые показатели с ядерным оружием, но тем не менее этот сигнал не услышали", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
РоссияАвстрияСанкт-ПетербургКарин КнайсльВладимир ПутинЕвропаРакета "Орешник"
 
 
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