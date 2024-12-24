https://ria.ru/20241224/klinton-1990918382.html
Билл Клинтон госпитализирован, сообщил NBC News
Билл Клинтон госпитализирован, сообщил NBC News - РИА Новости, 24.12.2024
Билл Клинтон госпитализирован, сообщил NBC News
Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали с высокой температурой, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T01:51:00+03:00
2024-12-24T01:51:00+03:00
2024-12-24T06:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали с высокой температурой, сообщает телеканал NBC News. "Бывший президент будет в порядке, у него началась лихорадка, он решил провериться. Он в сознании и полностью в здравом уме", — цитирует телеканал помощника 78-летнего экс-президента.В больнице в Вашингтоне Клинтона обследуют и возьмут анализы, говорится в сообщении.
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в мире, сша, билл клинтон
В мире, США, Билл Клинтон
Билл Клинтон госпитализирован, сообщил NBC News
NBC News: бывшего президента США Клинтона госпитализировали с жаром