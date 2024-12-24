https://ria.ru/20241224/kitay-1990931114.html

Китай в ноябре увеличил поставки новогодних товаров в Россию

Китай в ноябре увеличил поставки новогодних товаров в Россию - РИА Новости, 24.12.2024

Китай в ноябре увеличил поставки новогодних товаров в Россию

Китай в ноябре увеличил поставки новогодних и рождественских товаров в Россию на 200% в годовом выражении, до 1314,4 тонны, свидетельствуют данные главного... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T07:52:00+03:00

2024-12-24T07:52:00+03:00

2024-12-24T07:52:00+03:00

экономика

китай

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ПЕКИН, 24 дек - РИА Новости. Китай в ноябре увеличил поставки новогодних и рождественских товаров в Россию на 200% в годовом выражении, до 1314,4 тонны, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. В ноябре Китай экспортировал в Россию 1314,4 тонны новогодних и рождественских товаров на сумму 4,02 миллиона долларов. Для сравнения, в ноябре 2023 года объем составил 437 тонн на сумму 1,918 миллиона. В стоимостном выражении рост составил 103%. Всего за первые 11 месяцев этого года Китай поставил в Россию 18 912 тонн новогодних и рождественских товаров на сумму 102,69 миллиона долларов. За аналогичный период 2023 года объем поставок составил 15 473 тонны, а общая стоимость - 109,27 миллиона долларов.

https://ria.ru/20241207/kitay-1987853560.html

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экономика, китай, россия