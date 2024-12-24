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Президент Киргизии прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 24.12.2024
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19:59 24.12.2024 (обновлено: 20:12 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/kirgiziya-1991098333.html
Президент Киргизии прибыл в Санкт-Петербург
Президент Киргизии прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 24.12.2024
Президент Киргизии прибыл в Санкт-Петербург
Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ) и заседании... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T19:59:00+03:00
2024-12-24T20:12:00+03:00
киргизия
санкт-петербург
россия
садыр жапаров
александр беглов
снг
евразийский экономический союз
пулково (аэропорт)
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БИШКЕК, 24 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ) и заседании Высшего евразийского экономического совета, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы киргизского государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 декабря, прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, Российская Федерация. Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Пулково. Президента Садыра Жапарова встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица", - говорится в сообщении.Отмечается, что Жапаров примет участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета."В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета будут подведены итоги работы ЕАЭС в год армянского председательства, рассмотрены актуальные вопросы деятельности союза, обсуждены перспективные направления углубления интеграционных процессов. Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе будут подписаны соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон) и протокол о внесении изменений в договор о союзе в части, касающейся особого механизма при проведении расследований и принятии решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер", - приводит пресс-служба слова заведующего отделом внешней политики администрации Жапарова Муратбека Азымбакиева.Азымбакиев добавил, что на неформальной встрече руководителей государств-членов СНГ будут подведены итоги взаимодействия в 2024 году, определены основные задачи на перспективу, состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам.
https://ria.ru/20241016/kirgiziya-1978261219.html
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киргизия, санкт-петербург, россия, садыр жапаров, александр беглов, снг, евразийский экономический союз, пулково (аэропорт)
Киргизия, Санкт-Петербург, Россия, Садыр Жапаров, Александр Беглов, СНГ, Евразийский экономический союз, Пулково (аэропорт)
Президент Киргизии прибыл в Санкт-Петербург

Жапаров прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите лидеров СНГ

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ) и заседании Высшего евразийского экономического совета, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы киргизского государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 декабря, прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, Российская Федерация. Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Пулково. Президента Садыра Жапарова встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Жапаров примет участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.
"В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета будут подведены итоги работы ЕАЭС в год армянского председательства, рассмотрены актуальные вопросы деятельности союза, обсуждены перспективные направления углубления интеграционных процессов. Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе будут подписаны соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон) и протокол о внесении изменений в договор о союзе в части, касающейся особого механизма при проведении расследований и принятии решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер", - приводит пресс-служба слова заведующего отделом внешней политики администрации Жапарова Муратбека Азымбакиева.
Азымбакиев добавил, что на неформальной встрече руководителей государств-членов СНГ будут подведены итоги взаимодействия в 2024 году, определены основные задачи на перспективу, состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам.
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КиргизияСанкт-ПетербургРоссияСадыр ЖапаровАлександр БегловСНГЕвразийский экономический союзПулково (аэропорт)
 
 
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