https://ria.ru/20241224/kirgiziya-1991098333.html

Президент Киргизии прибыл в Санкт-Петербург

Президент Киргизии прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 24.12.2024

Президент Киргизии прибыл в Санкт-Петербург

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ) и заседании... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T19:59:00+03:00

2024-12-24T19:59:00+03:00

2024-12-24T20:12:00+03:00

киргизия

санкт-петербург

россия

садыр жапаров

александр беглов

снг

евразийский экономический союз

пулково (аэропорт)

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БИШКЕК, 24 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ) и заседании Высшего евразийского экономического совета, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы киргизского государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 декабря, прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, Российская Федерация. Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Пулково. Президента Садыра Жапарова встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица", - говорится в сообщении.Отмечается, что Жапаров примет участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета."В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета будут подведены итоги работы ЕАЭС в год армянского председательства, рассмотрены актуальные вопросы деятельности союза, обсуждены перспективные направления углубления интеграционных процессов. Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе будут подписаны соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон) и протокол о внесении изменений в договор о союзе в части, касающейся особого механизма при проведении расследований и принятии решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер", - приводит пресс-служба слова заведующего отделом внешней политики администрации Жапарова Муратбека Азымбакиева.Азымбакиев добавил, что на неформальной встрече руководителей государств-членов СНГ будут подведены итоги взаимодействия в 2024 году, определены основные задачи на перспективу, состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам.

https://ria.ru/20241016/kirgiziya-1978261219.html

https://ria.ru/20241016/zhaparov-1978270008.html

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киргизия, санкт-петербург, россия, садыр жапаров, александр беглов, снг, евразийский экономический союз, пулково (аэропорт)