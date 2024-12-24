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Киев хочет, чтобы ЕС прекратил помощь украинским беженцам, пишет Pais - РИА Новости, 24.12.2024
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11:41 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/kiev-1990967463.html
Киев хочет, чтобы ЕС прекратил помощь украинским беженцам, пишет Pais
Киев хочет, чтобы ЕС прекратил помощь украинским беженцам, пишет Pais - РИА Новости, 24.12.2024
Киев хочет, чтобы ЕС прекратил помощь украинским беженцам, пишет Pais
Власти Украины хотят, чтобы страны Евросоюза прекратили оказывать поддержку украинским беженцам, а мужчинам призывного возраста отказывали в консульских... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:41:00+03:00
2024-12-24T11:41:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти Украины хотят, чтобы страны Евросоюза прекратили оказывать поддержку украинским беженцам, а мужчинам призывного возраста отказывали в консульских услугах, сообщает испанская газета Pais. Как пишет газета, Киев рассматривает любые меры по разрешению демографического кризиса. "Киев изучает любые возможные решения. Он выступает за то, чтобы страны-члены ЕС прекратили помощь беженцам в качестве меры давления, а мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам", - говорится в сообщении газеты. В попытке вернуть эмигрантов украинская Рада также приняла в первом чтении закон о признании двойного гражданства, подчеркивает газета. Как отметила в интервью Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. По ее словам, новое учрежденное министерство единства Украины, по представлениям правительства, должно простимулировать возвращение уехавших граждан, но пока неясно, каким образом это будет осуществляться. "Как? Никто не знает; пока не существует механизмов для этих возвращений", - приводит газета слова Пищулиной. Отмечается также, что для возвращения беженцев необходимо создание определенных условий, некоторые из них невозможно обеспечить при текущем конфликте. Украинцам необходима безопасность, экономические и социальные возможности. Эмигрантам также хочется видеть качественную систему образования и здравоохранения, отмечает газета. С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По её словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей. Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20241224/plan-1990916908.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, элла либанова, александр сырский, оон, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Элла Либанова, Александр Сырский, ООН, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Киев хочет, чтобы ЕС прекратил помощь украинским беженцам, пишет Pais

Pais: Киев хочет, чтобы страны ЕС прекратили помогать украинским беженцам

© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти Украины хотят, чтобы страны Евросоюза прекратили оказывать поддержку украинским беженцам, а мужчинам призывного возраста отказывали в консульских услугах, сообщает испанская газета Pais.
Как пишет газета, Киев рассматривает любые меры по разрешению демографического кризиса.
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"Киев изучает любые возможные решения. Он выступает за то, чтобы страны-члены ЕС прекратили помощь беженцам в качестве меры давления, а мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам", - говорится в сообщении газеты. В попытке вернуть эмигрантов украинская Рада также приняла в первом чтении закон о признании двойного гражданства, подчеркивает газета.
Как отметила в интервью Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. По ее словам, новое учрежденное министерство единства Украины, по представлениям правительства, должно простимулировать возвращение уехавших граждан, но пока неясно, каким образом это будет осуществляться.
"Как? Никто не знает; пока не существует механизмов для этих возвращений", - приводит газета слова Пищулиной.
Отмечается также, что для возвращения беженцев необходимо создание определенных условий, некоторые из них невозможно обеспечить при текущем конфликте. Украинцам необходима безопасность, экономические и социальные возможности. Эмигрантам также хочется видеть качественную систему образования и здравоохранения, отмечает газета.
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С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По её словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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