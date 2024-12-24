Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, чем полезна хурма для организма - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/khurma-1990920879.html
Врач рассказала, чем полезна хурма для организма
Врач рассказала, чем полезна хурма для организма - РИА Новости, 24.12.2024
Врач рассказала, чем полезна хурма для организма
Хурма оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, а также содержит калий и магний, которые обеспечивают здоровье сердца и нервной... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T03:17:00+03:00
2024-12-24T03:17:00+03:00
общество
хурма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595138065_0:117:1920:1197_1920x0_80_0_0_3e894454d60a208904a760800e79f7ae.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хурма оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, а также содержит калий и магний, которые обеспечивают здоровье сердца и нервной системы, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Хурма, как и другие ягоды, как все фрукты и овощи, богата клетчаткой. Клетчатка необходима нашему организму для хорошей работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка необходима и нашему микробиому для появления хороших микроорганизмов в нашем кишечнике", - сказала Волкова. Также, по словам диетолога, хурма содержит магний для здоровья нервной системы и калий для здоровья сердца. "И когда смотришь на нее, она такого оранжево-желтого цвета. Этого говорит о том, что там содержатся каротиноиды для здоровья наших глаз", - добавила Волкова.
https://ria.ru/20241218/mandariny-1989813951.html
https://ria.ru/20241130/starenie-1986598079.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595138065_102:0:1819:1288_1920x0_80_0_0_74de1c0659d12966ce80a0d235f8998a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, хурма
Общество, хурма
Врач рассказала, чем полезна хурма для организма

Врач Волкова: хурма оказывает положительное влияние на работу ЖКТ

© Pixabay / lhadlock50Хурма
Хурма - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Pixabay / lhadlock50
Хурма. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хурма оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, а также содержит калий и магний, которые обеспечивают здоровье сердца и нервной системы, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Хурма, как и другие ягоды, как все фрукты и овощи, богата клетчаткой. Клетчатка необходима нашему организму для хорошей работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка необходима и нашему микробиому для появления хороших микроорганизмов в нашем кишечнике", - сказала Волкова.
Мандарины в коробках - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Диетолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
18 декабря, 03:17
Также, по словам диетолога, хурма содержит магний для здоровья нервной системы и калий для здоровья сердца.
"И когда смотришь на нее, она такого оранжево-желтого цвета. Этого говорит о том, что там содержатся каротиноиды для здоровья наших глаз", - добавила Волкова.
Продажа солений на сельскохозяйственном рынке - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Врач назвала продукты, замедляющие старение
30 ноября, 06:58
 
Обществохурма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала