https://ria.ru/20241224/khurma-1990920879.html
Врач рассказала, чем полезна хурма для организма
Врач рассказала, чем полезна хурма для организма - РИА Новости, 24.12.2024
Врач рассказала, чем полезна хурма для организма
Хурма оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, а также содержит калий и магний, которые обеспечивают здоровье сердца и нервной... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T03:17:00+03:00
2024-12-24T03:17:00+03:00
2024-12-24T03:17:00+03:00
общество
хурма
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хурма оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, а также содержит калий и магний, которые обеспечивают здоровье сердца и нервной системы, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Хурма, как и другие ягоды, как все фрукты и овощи, богата клетчаткой. Клетчатка необходима нашему организму для хорошей работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка необходима и нашему микробиому для появления хороших микроорганизмов в нашем кишечнике", - сказала Волкова. Также, по словам диетолога, хурма содержит магний для здоровья нервной системы и калий для здоровья сердца. "И когда смотришь на нее, она такого оранжево-желтого цвета. Этого говорит о том, что там содержатся каротиноиды для здоровья наших глаз", - добавила Волкова.
https://ria.ru/20241218/mandariny-1989813951.html
https://ria.ru/20241130/starenie-1986598079.html
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общество, хурма
Врач рассказала, чем полезна хурма для организма
Врач Волкова: хурма оказывает положительное влияние на работу ЖКТ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хурма оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, а также содержит калий и магний, которые обеспечивают здоровье сердца и нервной системы, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Хурма, как и другие ягоды, как все фрукты и овощи, богата клетчаткой. Клетчатка необходима нашему организму для хорошей работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка необходима и нашему микробиому для появления хороших микроорганизмов в нашем кишечнике", - сказала Волкова.
Также, по словам диетолога, хурма содержит магний для здоровья нервной системы и калий для здоровья сердца.
"И когда смотришь на нее, она такого оранжево-желтого цвета. Этого говорит о том, что там содержатся каротиноиды для здоровья наших глаз", - добавила Волкова.