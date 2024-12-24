https://ria.ru/20241224/kamchatka-1990929902.html

На Камчатке осудили экс-руководителей энергокомпаний за мошенничество

На Камчатке осудили экс-руководителей энергокомпаний за мошенничество - РИА Новости, 24.12.2024

На Камчатке осудили экс-руководителей энергокомпаний за мошенничество

Суд на Камчатке вынес приговор в отношении двух бывших руководителей предприятий в сфере энергетики, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T07:16:00+03:00

2024-12-24T07:16:00+03:00

2024-12-24T07:16:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек – РИА Новости️. Суд на Камчатке вынес приговор в отношении двух бывших руководителей предприятий в сфере энергетики, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю. "Суд установил, что в период с 2015 по 2017 год фигуранты, один из которых являлся собственником и руководителем энергогенерирующей компании полуострова, а другой занимал должность генерального директора коммерческой структуры, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с другим ее участником осуществили хищение бюджетных средств в виде субсидии, выделяемой для осуществления регулируемых видов деятельности. В результате их преступной деятельности в общей сумме бюджету Камчатского края причинен ущерб более 264 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В прокуратуре региона отметили, что предприятия, которыми руководили обвиняемые, занимались обеспечением поставок топлива в северные районы Камчатки. Фигуранты через подставные фирмы по разработанной ими схеме искусственно наращивали стоимость приобретенного топлива у его непосредственного производителя. Между тем, как сообщила РИА Новости адвокат одного из подсудимых Елена Пономарева, защита намерена добиться пересмотра приговора. "Окончено судебное следствие по обвинению бывшего гендиректора АО "Корякэнерго" Евгения Кондращенко. По мнению защиты, судебное следствие ограничилось допросом небольшой части свидетелей из заявленных обвинением, но и те, что были допрошены, не подтверждают версию, изложенную в обвинительном заключении. Несмотря на требования защиты, ключевые свидетели и специалисты, способные предоставить достоверные данные и дать пояснение по материалам дела, в суд так и не были вызваны. Защита, конечно, надеялась на оправдание, что в сложившемся процессе казалось фантастикой. Защита намерена добиваться справедливости до последнего", - сообщила Пономарева. Семидесятишестилетнему бывшему руководителю акционерного общества назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере один миллион рублей. Соучастнику, 60-летнему гендиректору аффилированной фирмы, пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 750 тысяч рублей. На имущество осужденных в целях обеспечения иска наложен арест.

https://ria.ru/20241221/tyurma-1990570326.html

https://ria.ru/20241211/khischenie-1988538570.html

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф)