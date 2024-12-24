https://ria.ru/20241224/izrail-1990923630.html

СМИ: Израиль атаковал больницу в Газе, 20 человек пострадали

СМИ: Израиль атаковал больницу в Газе, 20 человек пострадали - РИА Новости, 24.12.2024

СМИ: Израиль атаковал больницу в Газе, 20 человек пострадали

Израиль атаковал больницу Камаль Адван на севере сектора Газа при помощи начинённых взрывчаткой роботов, по меньшей мере 20 человек пострадали, сообщает... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T04:46:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Израиль атаковал больницу Камаль Адван на севере сектора Газа при помощи начинённых взрывчаткой роботов, по меньшей мере 20 человек пострадали, сообщает телеканал Al Jazeera. "Израильские силы взорвали набитых взрывчаткой роботов возле больницы Камаль Адван,... в результате чего по меньшей мере 20 пациентов и сотрудников получили ранения", - говорится в сообщении. Как сообщил телеканалу директор больницы Хуссам Абу Сафия, два военных робота взорвались близко к больнице. Согласно телеканалу, он призвал к глобальному вмешательству в эту "серьезную и крайне ужасающую" ситуацию. По данным телеканала, Израиль также применяет танки и беспилотники для нанесения ударов по больнице, в которой находятся 400 гражданских лиц, включая новорождённых детей в инкубаторах. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241222/chislo-1990703595.html

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