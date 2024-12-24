https://ria.ru/20241224/izotop-1991052099.html

"Росатом" начал производить изотоп, повышающий эффективность лечения рака

"Росатом" начал производить изотоп, повышающий эффективность лечения рака - РИА Новости, 24.12.2024

"Росатом" начал производить изотоп, повышающий эффективность лечения рака

Ученые "Росатома" впервые в России освоили технологию изготовления перспективного медицинского радиоактивного изотопа тербий-161, препараты на основе которого... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:19:00+03:00

2024-12-24T17:19:00+03:00

2024-12-24T19:13:00+03:00

наука

россия

свердловская область

заречный

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

рак

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ученые "Росатома" впервые в России освоили технологию изготовления перспективного медицинского радиоактивного изотопа тербий-161, препараты на основе которого будут эффективнее лечить рак, сообщила пресс-служба научного дивизиона атомной госкорпорации. "Ученые Института реакторных материалов (ИРМ, входит в состав научного дивизиона "Росатома") в городе Заречном Свердловской области освоили технологию изготовления изотопа тербий-161. <...> На основе нового радионуклида планируется наладить выпуск широкого спектра радиофармпрепаратов нового поколения", — уточнили в пресс-службе.Тестовую партию новой продукции компания "Всерегиональное объединение "Изотоп" ("В/О "Изотоп", также входит в научный дивизион "Росатома") направила на испытания в Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени Гранова Минздрава РФ (Санкт-Петербург), который специализируется на радиологии и разработке радиофармацевтических препаратов, проводит исследования в области онкологии и ядерной медицины."Доклинические исследования показывают, что доза, доставляемая изотопом тербий-161, в среднем в 1,5 раза выше, чем у аналогичного препарата. Это дает возможность уменьшить вводимое количество радиофармпрепарата по сравнению с препаратами на основе лютеция, что позволит сократить лучевую нагрузку на пациента и снизить облучение интактных органов и тканей", — отметил заместитель директора по научной работе Центра Гранова Андрей Станжевский.Сейчас ученые ведут поиск и других возможностей применения изотопа: его физико-химические свойства и широкий спектр излучения дают основание предполагать, что в перспективе можно будет создать на его основе целый ряд радиофармпрепаратов для лечения разных типов опухолей и других заболеваний, требующих высокоточной радиотерапии. Сырьем для производства тербия-161 является изотоп гадолиний-160, который выпускает другое предприятие "Росатома", комбинат "Электрохимприбор" (Лесной, Свердловская область). Наличие сырьевой базы должно позволить "Росатому" создать надежную и эффективную производственную цепочку по выпуску продукта.Российская атомная отрасль производит самую широкую в мире номенклатуру радиоактивных и стабильных изотопов медицинского назначения. На основе этой продукции ежегодно проводится диагностика и лечение более 2,5 миллиона пациентов по всему миру. Отраслевой интегратор АО "В/О "Изотоп" поставляет такую продукцию на внутренний и внешний рынки, среди его партнеров 170 зарубежных и около 600 российских организаций, в том числе промышленные предприятия, медицинские и научные учреждения.

https://ria.ru/20240417/nauka-1940082124.html

https://ria.ru/20240722/uchenye-1961137822.html

россия

свердловская область

заречный

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, свердловская область, заречный, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рак