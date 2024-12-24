https://ria.ru/20241224/izotop-1991052099.html
"Росатом" начал производить изотоп, повышающий эффективность лечения рака
"Росатом" начал производить изотоп, повышающий эффективность лечения рака - РИА Новости, 24.12.2024
"Росатом" начал производить изотоп, повышающий эффективность лечения рака
Ученые "Росатома" впервые в России освоили технологию изготовления перспективного медицинского радиоактивного изотопа тербий-161, препараты на основе которого... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:19:00+03:00
2024-12-24T17:19:00+03:00
2024-12-24T19:13:00+03:00
наука
россия
свердловская область
заречный
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
рак
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ученые "Росатома" впервые в России освоили технологию изготовления перспективного медицинского радиоактивного изотопа тербий-161, препараты на основе которого будут эффективнее лечить рак, сообщила пресс-служба научного дивизиона атомной госкорпорации. "Ученые Института реакторных материалов (ИРМ, входит в состав научного дивизиона "Росатома") в городе Заречном Свердловской области освоили технологию изготовления изотопа тербий-161. <...> На основе нового радионуклида планируется наладить выпуск широкого спектра радиофармпрепаратов нового поколения", — уточнили в пресс-службе.Тестовую партию новой продукции компания "Всерегиональное объединение "Изотоп" ("В/О "Изотоп", также входит в научный дивизион "Росатома") направила на испытания в Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени Гранова Минздрава РФ (Санкт-Петербург), который специализируется на радиологии и разработке радиофармацевтических препаратов, проводит исследования в области онкологии и ядерной медицины."Доклинические исследования показывают, что доза, доставляемая изотопом тербий-161, в среднем в 1,5 раза выше, чем у аналогичного препарата. Это дает возможность уменьшить вводимое количество радиофармпрепарата по сравнению с препаратами на основе лютеция, что позволит сократить лучевую нагрузку на пациента и снизить облучение интактных органов и тканей", — отметил заместитель директора по научной работе Центра Гранова Андрей Станжевский.Сейчас ученые ведут поиск и других возможностей применения изотопа: его физико-химические свойства и широкий спектр излучения дают основание предполагать, что в перспективе можно будет создать на его основе целый ряд радиофармпрепаратов для лечения разных типов опухолей и других заболеваний, требующих высокоточной радиотерапии. Сырьем для производства тербия-161 является изотоп гадолиний-160, который выпускает другое предприятие "Росатома", комбинат "Электрохимприбор" (Лесной, Свердловская область). Наличие сырьевой базы должно позволить "Росатому" создать надежную и эффективную производственную цепочку по выпуску продукта.Российская атомная отрасль производит самую широкую в мире номенклатуру радиоактивных и стабильных изотопов медицинского назначения. На основе этой продукции ежегодно проводится диагностика и лечение более 2,5 миллиона пациентов по всему миру. Отраслевой интегратор АО "В/О "Изотоп" поставляет такую продукцию на внутренний и внешний рынки, среди его партнеров 170 зарубежных и около 600 российских организаций, в том числе промышленные предприятия, медицинские и научные учреждения.
https://ria.ru/20240417/nauka-1940082124.html
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свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, свердловская область, заречный, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рак
Наука, Россия, Свердловская область, Заречный, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Рак
"Росатом" начал производить изотоп, повышающий эффективность лечения рака
"Росатом" изготовил повышающий эффективность лечения рака радиоизотоп тербий-161
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ученые "Росатома" впервые в России освоили технологию изготовления перспективного медицинского радиоактивного изотопа тербий-161, препараты на основе которого будут эффективнее лечить рак, сообщила пресс-служба научного дивизиона атомной госкорпорации.
«
"Ученые Института реакторных материалов (ИРМ, входит в состав научного дивизиона "Росатома") в городе Заречном Свердловской области освоили технологию изготовления изотопа тербий-161. <...> На основе нового радионуклида планируется наладить выпуск широкого спектра радиофармпрепаратов нового поколения", — уточнили в пресс-службе.
Тестовую партию новой продукции компания "Всерегиональное объединение "Изотоп" ("В/О "Изотоп", также входит в научный дивизион "Росатома") направила на испытания в Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени Гранова Минздрава РФ (Санкт-Петербург), который специализируется на радиологии и разработке радиофармацевтических препаратов, проводит исследования в области онкологии и ядерной медицины.
«
"Доклинические исследования показывают, что доза, доставляемая изотопом тербий-161, в среднем в 1,5 раза выше, чем у аналогичного препарата. Это дает возможность уменьшить вводимое количество радиофармпрепарата по сравнению с препаратами на основе лютеция, что позволит сократить лучевую нагрузку на пациента и снизить облучение интактных органов и тканей", — отметил заместитель директора по научной работе Центра Гранова Андрей Станжевский.
Сейчас ученые ведут поиск и других возможностей применения изотопа: его физико-химические свойства и широкий спектр излучения дают основание предполагать, что в перспективе можно будет создать на его основе целый ряд радиофармпрепаратов для лечения разных типов опухолей и других заболеваний, требующих высокоточной радиотерапии.
Сырьем для производства тербия-161 является изотоп гадолиний-160, который выпускает другое предприятие "Росатома", комбинат "Электрохимприбор" (Лесной
, Свердловская область). Наличие сырьевой базы должно позволить "Росатому" создать надежную и эффективную производственную цепочку по выпуску продукта.
Российская атомная отрасль производит самую широкую в мире номенклатуру радиоактивных и стабильных изотопов медицинского назначения. На основе этой продукции ежегодно проводится диагностика и лечение более 2,5 миллиона пациентов по всему миру. Отраслевой интегратор АО "В/О "Изотоп" поставляет такую продукцию на внутренний и внешний рынки, среди его партнеров 170 зарубежных и около 600 российских организаций, в том числе промышленные предприятия, медицинские и научные учреждения.