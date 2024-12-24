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МЧС России проводит испытания робототехнических комплексов - РИА Новости, 24.12.2024
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18:23 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/ispytaniya-1991077491.html
МЧС России проводит испытания робототехнических комплексов
МЧС России проводит испытания робототехнических комплексов - РИА Новости, 24.12.2024
МЧС России проводит испытания робототехнических комплексов
МЧС России проводит испытания новых робототехнических комплексов с дистанционным управлением в реальных боевых условиях, в том числе на территории ДНР,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T18:23:00+03:00
2024-12-24T18:23:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
технологии
донецкая народная республика
запорожская область
александр куренков (мчс)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. МЧС России проводит испытания новых робототехнических комплексов с дистанционным управлением в реальных боевых условиях, в том числе на территории ДНР, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Александр Куренков."Ведомство уделяет особое внимание технике и снаряжению сотрудников, работающих на территориях, подверженных агрессии со стороны ВСУ. Наша задача - сохранить жизни личного состава, снизить риски. В таких условиях робототехника с дистанционным управлением просто незаменима. Новые образцы мы испытываем на месте. Так, в ДНР тестировали и минный трал, и самоходный гусеничный комплекс", - сказал он.Министр добавил, что в Запорожскую область передан робототехнический комплекс "Кедр", способный тушить пожары и проводить аварийно-спасательные операции при радиационно-химическом заражении и риске осколочно-фугасного поражения.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, технологии, донецкая народная республика, запорожская область, александр куренков (мчс), вооруженные силы украины
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Технологии, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Александр Куренков (МЧС), Вооруженные силы Украины
МЧС России проводит испытания робототехнических комплексов

МЧС проводит испытания робототехнических комплексов в реальных боевых условиях

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. МЧС России проводит испытания новых робототехнических комплексов с дистанционным управлением в реальных боевых условиях, в том числе на территории ДНР, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Александр Куренков.
"Ведомство уделяет особое внимание технике и снаряжению сотрудников, работающих на территориях, подверженных агрессии со стороны ВСУ. Наша задача - сохранить жизни личного состава, снизить риски. В таких условиях робототехника с дистанционным управлением просто незаменима. Новые образцы мы испытываем на месте. Так, в ДНР тестировали и минный трал, и самоходный гусеничный комплекс", - сказал он.
Министр добавил, что в Запорожскую область передан робототехнический комплекс "Кедр", способный тушить пожары и проводить аварийно-спасательные операции при радиационно-химическом заражении и риске осколочно-фугасного поражения.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БезопасностьТехнологииДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьАлександр Куренков (МЧС)Вооруженные силы Украины
 
 
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