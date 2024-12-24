https://ria.ru/20241224/indonezija-1990945114.html
В Индонезии растет число желающих учить русский язык
В Индонезии растет число желающих учить русский язык - РИА Новости, 24.12.2024
В Индонезии растет число желающих учить русский язык
В Индонезии растет число желающих учить русский язык, заявил РИА Новости глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:10:00+03:00
2024-12-24T10:10:00+03:00
2024-12-24T10:10:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 24 дек - РИА Новости. В Индонезии растет число желающих учить русский язык, заявил РИА Новости глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов. "Безусловно, в Индонезии крайне заметна тенденция к увеличению числа людей, заинтересованных в изучении русского языка. Это в первую очередь сопряжено с тем, как сейчас выстраиваются отношения между нашими странами и тем позитивным импульсом, который им предала встреча наших президентов, которая состоялась в этом году", - отметил Шиликов. Он также сообщил, что надеется масштабировать охваты курсов русского языка, которые сейчас проводит Русский дом в Джакарте. Накануне в Русском доме в Джакарте состоялась церемония вручения дипломов слушателям курсов русского и индонезийского языков. Руководство Русского дома отметило, что все изучавшие русский язык и культуру показали достойные результаты на экзаменах.
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в мире, джакарта, индонезия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Джакарта, Индонезия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Индонезии растет число желающих учить русский язык
Россотрудничество: в Индонезии растет число желающих учить русский язык