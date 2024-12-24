https://ria.ru/20241224/impichment-1991053127.html

Экс-премьер Молдавии призвал провести процедуру импичмента Санду

Экс-премьер Молдавии призвал провести процедуру импичмента Санду - РИА Новости, 24.12.2024

Экс-премьер Молдавии призвал провести процедуру импичмента Санду

Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев считает, что вступившая в должность президента Майя Санду является... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:20:00+03:00

2024-12-24T17:20:00+03:00

2024-12-24T17:21:00+03:00

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев считает, что вступившая в должность президента Майя Санду является нелегитимным главой государства, однако процедуру ее импичмента необходимо провести по всем правилам. Санду во вторник принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии. "Двадцать четвертого декабря нелегитимность президента Санду стала фактом. Можем, к сожалению, сказать, что власть сегодня захвачена в Молдове, а страна, по сути, оккупирована людьми, которым граждане Молдовы не доверяют. У Молдовы будущего не может быть с нелегитимным президентом. Несмотря на то, что сегодня президент нелегитимный, мы должны провести процедуру импичмента по всем правилам", - написал Тарлев в своем Telegram-канале. Он выразил надежду на то, что Санду в ближайшее время уйдет сама и не будет цепляться за власть всеми путями. "Это будет лучшим подарком для молдавского народа и необходимым условием для развития государства", - подчеркнул политик. Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%.Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов.

https://ria.ru/20241224/sandu-1990996657.html

https://ria.ru/20241223/sandu-1990855645.html

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в мире, молдавия, майя санду, василий тарлев, александр стояногло