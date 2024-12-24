Экс-премьер Молдавии призвал провести процедуру импичмента Санду
Экс-премьер Молдавии Тарлев назвал Санду нелегитимным президентом
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев считает, что вступившая в должность президента Майя Санду является нелегитимным главой государства, однако процедуру ее импичмента необходимо провести по всем правилам.
"Двадцать четвертого декабря нелегитимность президента Санду стала фактом. Можем, к сожалению, сказать, что власть сегодня захвачена в Молдове, а страна, по сути, оккупирована людьми, которым граждане Молдовы не доверяют. У Молдовы будущего не может быть с нелегитимным президентом. Несмотря на то, что сегодня президент нелегитимный, мы должны провести процедуру импичмента по всем правилам", - написал Тарлев в своем Telegram-канале.
Он выразил надежду на то, что Санду в ближайшее время уйдет сама и не будет цепляться за власть всеми путями. "Это будет лучшим подарком для молдавского народа и необходимым условием для развития государства", - подчеркнул политик.
Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%.Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов.
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