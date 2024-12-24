Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии призвал провести процедуру импичмента Санду - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 24.12.2024 (обновлено: 17:21 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/impichment-1991053127.html
Экс-премьер Молдавии призвал провести процедуру импичмента Санду
Экс-премьер Молдавии призвал провести процедуру импичмента Санду - РИА Новости, 24.12.2024
Экс-премьер Молдавии призвал провести процедуру импичмента Санду
Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев считает, что вступившая в должность президента Майя Санду является... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:20:00+03:00
2024-12-24T17:21:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
василий тарлев
александр стояногло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_9445817956ded968bd58d9349c7f7e8a.jpg
КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев считает, что вступившая в должность президента Майя Санду является нелегитимным главой государства, однако процедуру ее импичмента необходимо провести по всем правилам. Санду во вторник принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии. "Двадцать четвертого декабря нелегитимность президента Санду стала фактом. Можем, к сожалению, сказать, что власть сегодня захвачена в Молдове, а страна, по сути, оккупирована людьми, которым граждане Молдовы не доверяют. У Молдовы будущего не может быть с нелегитимным президентом. Несмотря на то, что сегодня президент нелегитимный, мы должны провести процедуру импичмента по всем правилам", - написал Тарлев в своем Telegram-канале. Он выразил надежду на то, что Санду в ближайшее время уйдет сама и не будет цепляться за власть всеми путями. "Это будет лучшим подарком для молдавского народа и необходимым условием для развития государства", - подчеркнул политик. Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%.Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов.
https://ria.ru/20241224/sandu-1990996657.html
https://ria.ru/20241223/sandu-1990855645.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_125:3:2135:1511_1920x0_80_0_0_132bf78f8198eb55bbb3a0a4453c60da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду, василий тарлев, александр стояногло
В мире, Молдавия, Майя Санду, Василий Тарлев, Александр Стояногло
Экс-премьер Молдавии призвал провести процедуру импичмента Санду

Экс-премьер Молдавии Тарлев назвал Санду нелегитимным президентом

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев считает, что вступившая в должность президента Майя Санду является нелегитимным главой государства, однако процедуру ее импичмента необходимо провести по всем правилам.
Санду во вторник принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Санду призвала граждан Молдавии к "большой национальной мобилизации"
Вчера, 14:11
"Двадцать четвертого декабря нелегитимность президента Санду стала фактом. Можем, к сожалению, сказать, что власть сегодня захвачена в Молдове, а страна, по сути, оккупирована людьми, которым граждане Молдовы не доверяют. У Молдовы будущего не может быть с нелегитимным президентом. Несмотря на то, что сегодня президент нелегитимный, мы должны провести процедуру импичмента по всем правилам", - написал Тарлев в своем Telegram-канале.
Он выразил надежду на то, что Санду в ближайшее время уйдет сама и не будет цепляться за власть всеми путями. "Это будет лучшим подарком для молдавского народа и необходимым условием для развития государства", - подчеркнул политик.
Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%.Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Власти Гагаузии не признают Санду президентом Молдавии
23 декабря, 16:45
 
В миреМолдавияМайя СандуВасилий ТарлевАлександр Стояногло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала