https://ria.ru/20241224/gribov-1990950296.html

Защита обжаловала арест экс-замминистра просвещения Грибова

Защита обжаловала арест экс-замминистра просвещения Грибова - РИА Новости, 24.12.2024

Защита обжаловала арест экс-замминистра просвещения Грибова

В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова по делу о хищении 54 миллионов рублей... РИА Новости, 24.12.2024

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2024-12-24T10:32:00+03:00

2024-12-24T10:32:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова по делу о хищении 54 миллионов рублей бюджетных средств, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказал собеседник агентства. Тверской суд столицы на прошлой неделе арестовал мужчину на срок два месяца. Ранее в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Москве задержан экс-замминистра просвещения Российской Федерации, подозреваемый в многомиллионном хищении бюджетных средств. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, злоумышленник совместно с сообщниками - экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета России на развитие профессионального образования. Участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников, реализующих образовательные программы, которые были предусмотрены в рамках одного из федеральных проектов, в действительности же необходимые мероприятия не проводились. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 миллионов рублей были похищены и распределены между подозреваемыми. Три фигуранта этого дела уже находятся в СИЗО, изначально экс-замминистра скрылся от следствия, его объявили в розыск. Мужчину задержали по прилету из-за границы.

https://ria.ru/20240319/rakova-1934245892.html

https://ria.ru/20241215/khischeniya-1989279836.html

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происшествия, россия, москва, денис грибов, ирина волк