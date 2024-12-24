https://ria.ru/20241224/gosduma-1991047108.html

В Госдуме обвинили Зеленского в газовом шантаже стран ЕС

В Госдуме обвинили Зеленского в газовом шантаже стран ЕС - РИА Новости, 24.12.2024

В Госдуме обвинили Зеленского в газовом шантаже стран ЕС

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет обвинил Владимира Зеленского в газовом шантаже стран Евросоюза. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:57:00+03:00

2024-12-24T16:57:00+03:00

2024-12-24T16:57:00+03:00

украина

владимир зеленский

михаил шеремет

северный поток

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет обвинил Владимира Зеленского в газовом шантаже стран Евросоюза. Ранее Зеленский отверг возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря 2024 года даже в случае его закупок третьими странами. "Страны Евросоюза пригрели на своей груди змею. Их поддержка киевского режима еще больно им аукнется. Зеленский фактически перешел к газовому шантажу стран Евросоюза, грозя лишить их поставок газа, тем самым обрекая их экономики на стагнацию. Так может поступать только кровавый диктатор, которому плевать на будущее своего народа и народов других стран", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, враждебная и неадекватная политика Зеленского возвращает на повестку дня вопрос прокладки газопроводов в страны Евросоюза в обход Украины, а также восстановления газопроводов "Северного потока".

https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987017824.html

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украина, владимир зеленский, михаил шеремет, северный поток, в мире