https://ria.ru/20241224/gosduma-1991047108.html
В Госдуме обвинили Зеленского в газовом шантаже стран ЕС
В Госдуме обвинили Зеленского в газовом шантаже стран ЕС - РИА Новости, 24.12.2024
В Госдуме обвинили Зеленского в газовом шантаже стран ЕС
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет обвинил Владимира Зеленского в газовом шантаже стран Евросоюза. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:57:00+03:00
2024-12-24T16:57:00+03:00
2024-12-24T16:57:00+03:00
украина
владимир зеленский
михаил шеремет
северный поток
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет обвинил Владимира Зеленского в газовом шантаже стран Евросоюза. Ранее Зеленский отверг возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря 2024 года даже в случае его закупок третьими странами. "Страны Евросоюза пригрели на своей груди змею. Их поддержка киевского режима еще больно им аукнется. Зеленский фактически перешел к газовому шантажу стран Евросоюза, грозя лишить их поставок газа, тем самым обрекая их экономики на стагнацию. Так может поступать только кровавый диктатор, которому плевать на будущее своего народа и народов других стран", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, враждебная и неадекватная политика Зеленского возвращает на повестку дня вопрос прокладки газопроводов в страны Евросоюза в обход Украины, а также восстановления газопроводов "Северного потока".
https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987017824.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f62fceade04d4b6363ab7c72d7d3af32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, михаил шеремет, северный поток, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Северный поток, В мире
В Госдуме обвинили Зеленского в газовом шантаже стран ЕС
Депутат Шеремет обвинил Зеленского в газовом шантаже стран Евросоюза