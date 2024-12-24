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В Госдуме допустили завершение украинского конфликта в 2025 году - РИА Новости, 24.12.2024
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13:07 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/gosduma-1990983789.html
В Госдуме допустили завершение украинского конфликта в 2025 году
В Госдуме допустили завершение украинского конфликта в 2025 году - РИА Новости, 24.12.2024
В Госдуме допустили завершение украинского конфликта в 2025 году
Завершение украинского конфликта уже в 2025 году исключать нельзя, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Завершение украинского конфликта уже в 2025 году исключать нельзя, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее не раз заявлял, что Киев уже проиграл в конфликте, ранее предсказал, что кризис на Украине закончится в 2025 году, и допустил, что итогом станет уничтожение одной из сторон. "Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим", - сказал Картаполов. По его словам, завершение украинского конфликта уже в 2025 году исключать нельзя, "все может быть".
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в мире, венгрия, киев, украина, андрей картаполов, виктор орбан, госдума рф
В мире, Венгрия, Киев, Украина, Андрей Картаполов, Виктор Орбан, Госдума РФ
В Госдуме допустили завершение украинского конфликта в 2025 году

Картаполов заявил, что завершение конфликта на Украине в 2025 году не исключено

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Завершение украинского конфликта уже в 2025 году исключать нельзя, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее не раз заявлял, что Киев уже проиграл в конфликте, ранее предсказал, что кризис на Украине закончится в 2025 году, и допустил, что итогом станет уничтожение одной из сторон.
"Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим", - сказал Картаполов.
По его словам, завершение украинского конфликта уже в 2025 году исключать нельзя, "все может быть".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Орбан сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 12:16
 
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