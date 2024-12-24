https://ria.ru/20241224/gosduma-1990930570.html

В ГД предложили ответить на агрессию НАТО субсидиями ВПК России

В ГД предложили ответить на агрессию НАТО субсидиями ВПК России - РИА Новости, 24.12.2024

В ГД предложили ответить на агрессию НАТО субсидиями ВПК России

НАТО демонстрирует агрессивное наращивание своих военных возможностей, и на это России надо ответить укреплением обороноспособности через развитие... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T07:42:00+03:00

2024-12-24T07:42:00+03:00

2024-12-24T07:42:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. НАТО демонстрирует агрессивное наращивание своих военных возможностей, и на это России надо ответить укреплением обороноспособности через развитие отечественного военно-промышленного комплекса страны, заявил РИА Новости заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО продолжает готовиться к вооружённому конфликту с Россией, а агрессивное поведение альянса учитывается в процессе планирования в области обороны. "Мы живем в период, когда НАТО демонстрирует агрессивное наращивание своих военных возможностей, открыто обозначив Россию как долгосрочную угрозу безопасности своих стран-участниц. Используя тактику времен холодной войны, Альянс принимает новые региональные планы обороны, усиливает военные контингенты у наших границ, проводит масштабные учения и совершенствует логистику для оперативной переброски вооружений и техники... Эти действия НАТО — не просто военные приготовления, а экономическое и геополитическое давление на Россию. В таких условиях наша ключевая задача — укрепление обороноспособности страны через развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК)", - сообщил Бабаков. Он отметил, что развитие оборонно-промышленного комплекса дает старт модернизации всей экономики, так как продукция ОПК часто является технологиями двойного назначения, что означает, что инвестиции в оборону напрямую стимулируют гражданские отрасли: от высокотехнологичного производства до инфраструктурных проектов. "Согласно недавнему докладу ЦАСТ, ведущие государства Запада — США, страны ЕС, Израиль, Япония и Южная Корея — с 2022 года значительно ускорили модернизацию своего оборонного потенциала. Производство боеприпасов и военной техники стремительно растет. Причина кроется не только в потребностях их собственных армий, но и в поддержке союзников, включая Украину. Например, доля США на мировом рынке вооружений за последние годы выросла с 34 до 42 процентов. Американское оружие поставляется в 107 стран, что многократно превосходит показатели других экспортеров", - добавил вице-спикер Госдумы. Но, по мнению Бабакова, существует одна критически важная проблема, которая мешает России реализовать эти планы в полной мере — это высокая ключевая ставка Центробанка, которая значительно ограничивает доступ к дешевым инвестициям в экономику, и для реализации долгосрочных стратегических целей необходимо, чтобы ставка соответствовала задачам развития. А также в управлении экономикой России, по его словам, необходимо руководствоваться принципом: "Хочешь мира — готовься к войне", так как этот постулат означает не только усиление обороны, но и строительство мощной, суверенной экономики. "Нельзя ни на минуту останавливаться на достигнутом – так как в "спину нам дышит" военная машина США и НАТО. В этой ситуации необходимо и дальше стимулировать развитие ОПК: разработать специальные программы поддержки оборонных предприятий, которые смогут не только удовлетворить военные нужды страны, но и внести вклад в развитие гражданских технологий. Необходимо снижать барьеры для инвестиций, что возможно только через пересмотр кредитной политики и снижение ключевой ставки, что сделает инвестиции доступными для предприятий ОПК и смежных отраслей", - сказал парламентарий. Бабаков считает, что Россия должна интенсивно развивать экспорт вооружений в дружественные страны Глобального Юга и страны Африки, и РФ уже занимает лидирующие позиции в этой области, но необходимо предлагать конкурентоспособные продукты и расширять рынки сбыта, так как это укрепит российскую экономику и международное влияние. "Мы видим, как НАТО и его союзники ведут против России экономическую, военную и информационную войну. Наш ответ должен быть системным, продуманным и решительным. Сильная оборонная индустрия, суверенная экономика и единство общества — это ключ к нашему успеху. Россия не только способна противостоять этим вызовам, но и использовать их как возможность для нового витка развития", - заключил заместитель председателя Госдумы.

https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990437701.html

https://ria.ru/20241220/svo-1990521535.html

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989897037.html

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россия, сша, израиль, александр бабаков, александр грушко, нато, госдума рф, евросоюз