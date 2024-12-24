https://ria.ru/20241224/gosduma-1990919160.html

В Госдуме назвали дату индексации пенсий военным пенсионерам

В Госдуме назвали дату индексации пенсий военным пенсионерам - РИА Новости, 24.12.2024

В Госдуме назвали дату индексации пенсий военным пенсионерам

Индексация пенсий военным пенсионерам на 4,5 % произойдет 1 октября 2025 года, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T02:18:00+03:00

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2024-12-24T02:18:00+03:00

общество

светлана бессараб

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Индексация пенсий военным пенсионерам на 4,5 % произойдет 1 октября 2025 года, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. "Индексация пенсий военным пенсионерам будет осуществлена 1 октября 2025 года. Предварительно, в 2025 году повышение пенсий и денежного довольствия военнослужащих составит 4,5%", - сказала Бессараб. По ее словам, после последнего повышения процент замещения денежного довольствия военных пенсионеров составил 89,83% - это выше показателей, установленных соответствующими нормами законодательства. "Вместе с тем, по итогам роста инфляции в текущем году военные пенсии были повышены на 5,1% вместо запланированных 4,5% в бюджете", - добавила депутат ГД.

https://ria.ru/20241224/pensii-1990915910.html

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общество, светлана бессараб, госдума рф