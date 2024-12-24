https://ria.ru/20241224/golikova-1991077730.html

Путину представили концепцию филиала Эрмитажа в честь воинской славы

Путину представили концепцию филиала Эрмитажа в честь воинской славы - РИА Новости, 24.12.2024

Путину представили концепцию филиала Эрмитажа в честь воинской славы

Вице-премьер Татьяна Голикова представила президенту РФ Владимиру Путину концепцию будущего филиала Государственного Эрмитажа, посвященного воинской славе... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T18:24:00+03:00

2024-12-24T18:24:00+03:00

2024-12-24T18:25:00+03:00

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нева (река)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова представила президенту РФ Владимиру Путину концепцию будущего филиала Государственного Эрмитажа, посвященного воинской славе России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Татьяна Голикова представила президенту концепцию будущего музейного оформления здания Биржи, которое станет одним из филиалов Эрмитажа и будет посвящено воинской славе РФ", - сообщил Песков журналистам. Он рассказал, что в основе концепции лежит образ князя и полководца Александра Невского, а также его ратных подвигов, которые он в XIII веке совершал на берегах Невы в районе будущего Санкт-Петербурга и через несколько лет на Чудском озере. "Именно в борьбе со шведами Александр Невский заложил основу ратных подвигов русского оружия", - сказал Песков. "В дальнейшем, через несколько веков Петр Первый уже не завоевывал у шведов, а отвоевывал русскую землю", - добавил он.

https://ria.ru/20241224/ermitazh-1991061092.html

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нева (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, нева (река), санкт-петербург, дмитрий песков, татьяна голикова, александр невский, государственный эрмитаж, новости культуры, владимир путин