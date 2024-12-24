Путину представили концепцию филиала Эрмитажа в честь воинской славы
Голикова представила Путину концепцию филиала Эрмитажа в честь воинской славы
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Государственный Эрмитаж в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского
Президент РФ Владимир Путин посещает Государственный Эрмитаж в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова представила президенту РФ Владимиру Путину концепцию будущего филиала Государственного Эрмитажа, посвященного воинской славе России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Татьяна Голикова представила президенту концепцию будущего музейного оформления здания Биржи, которое станет одним из филиалов Эрмитажа и будет посвящено воинской славе РФ", - сообщил Песков журналистам.
Он рассказал, что в основе концепции лежит образ князя и полководца Александра Невского, а также его ратных подвигов, которые он в XIII веке совершал на берегах Невы в районе будущего Санкт-Петербурга и через несколько лет на Чудском озере.
"Именно в борьбе со шведами Александр Невский заложил основу ратных подвигов русского оружия", - сказал Песков.
"В дальнейшем, через несколько веков Петр Первый уже не завоевывал у шведов, а отвоевывал русскую землю", - добавил он.
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