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Путину представили концепцию филиала Эрмитажа в честь воинской славы - РИА Новости, 24.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:24 24.12.2024 (обновлено: 18:25 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/golikova-1991077730.html
Путину представили концепцию филиала Эрмитажа в честь воинской славы
Путину представили концепцию филиала Эрмитажа в честь воинской славы - РИА Новости, 24.12.2024
Путину представили концепцию филиала Эрмитажа в честь воинской славы
Вице-премьер Татьяна Голикова представила президенту РФ Владимиру Путину концепцию будущего филиала Государственного Эрмитажа, посвященного воинской славе... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T18:24:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова представила президенту РФ Владимиру Путину концепцию будущего филиала Государственного Эрмитажа, посвященного воинской славе России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Татьяна Голикова представила президенту концепцию будущего музейного оформления здания Биржи, которое станет одним из филиалов Эрмитажа и будет посвящено воинской славе РФ", - сообщил Песков журналистам. Он рассказал, что в основе концепции лежит образ князя и полководца Александра Невского, а также его ратных подвигов, которые он в XIII веке совершал на берегах Невы в районе будущего Санкт-Петербурга и через несколько лет на Чудском озере. "Именно в борьбе со шведами Александр Невский заложил основу ратных подвигов русского оружия", - сказал Песков. "В дальнейшем, через несколько веков Петр Первый уже не завоевывал у шведов, а отвоевывал русскую землю", - добавил он.
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россия, нева (река), санкт-петербург, дмитрий песков, татьяна голикова, александр невский, государственный эрмитаж, новости культуры, владимир путин
Культура, Россия, Нева (река), Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Татьяна Голикова, Александр Невский, Государственный Эрмитаж, Новости культуры, Владимир Путин
Путину представили концепцию филиала Эрмитажа в честь воинской славы

Голикова представила Путину концепцию филиала Эрмитажа в честь воинской славы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Государственный Эрмитаж в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского
Президент РФ Владимир Путин посещает Государственный Эрмитаж в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин посещает Государственный Эрмитаж в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова представила президенту РФ Владимиру Путину концепцию будущего филиала Государственного Эрмитажа, посвященного воинской славе России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Татьяна Голикова представила президенту концепцию будущего музейного оформления здания Биржи, которое станет одним из филиалов Эрмитажа и будет посвящено воинской славе РФ", - сообщил Песков журналистам.
Он рассказал, что в основе концепции лежит образ князя и полководца Александра Невского, а также его ратных подвигов, которые он в XIII веке совершал на берегах Невы в районе будущего Санкт-Петербурга и через несколько лет на Чудском озере.
"Именно в борьбе со шведами Александр Невский заложил основу ратных подвигов русского оружия", - сказал Песков.
"В дальнейшем, через несколько веков Петр Первый уже не завоевывал у шведов, а отвоевывал русскую землю", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин посещает Государственный Эрмитаж в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Путин рассказал, что любит посещать Эрмитаж
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КультураРоссияНева (река)Санкт-ПетербургДмитрий ПесковТатьяна ГоликоваАлександр НевскийГосударственный ЭрмитажНовости культурыВладимир Путин
 
 
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