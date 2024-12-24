https://ria.ru/20241224/gladkov-1991115163.html

Гладков прокомментировал слухи о продаже взрывчатки под видом петард

Гладков прокомментировал слухи о продаже взрывчатки под видом петард - РИА Новости, 24.12.2024

Гладков прокомментировал слухи о продаже взрывчатки под видом петард

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не владеет информацией о возможной продаже в регионе взрывчатки под видом праздничных петард,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T23:44:00+03:00

2024-12-24T23:44:00+03:00

2024-12-24T23:44:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не владеет информацией о возможной продаже в регионе взрывчатки под видом праздничных петард, предположив, что она может быть ложной, но призвал жителей быть бдительными и не запускать фейерверки. Во вторник вечером Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором ответил на вопрос жителя региона: правда ли, что на территорию Белгородской области враги завезли взрывчатые вещества, замаскированные под праздничные петарды? "У меня такой информации нет, очень много ложной информации, которую враги распространяют. Но бдительность, она, конечно, важна. Напомню, что на территории всей Белгородской области есть запрет на продажу всех пиротехнических изделий. Мы стараемся максимально контролировать этот процесс, и, с моей точки зрения, это главная возможность контролировать и угрозу, которая может возникнуть. Поэтому будьте бдительны", - сказал Гладков. Он подчеркнул, что в праздничные новогодние дни использовать пиротехнику запрещено. "Мы будем пускать с вами салюты праздничные и фейерверки после победы над врагом", - сказал глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241221/petarda-1990617905.html

https://ria.ru/20241224/podrostki-1991114228.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков