https://ria.ru/20241224/gladkov-1991026707.html

Гладков рассказал о ремонтах дорог и мостов в Белгородской области

Гладков рассказал о ремонтах дорог и мостов в Белгородской области - РИА Новости, 24.12.2024

Гладков рассказал о ремонтах дорог и мостов в Белгородской области

Дорожные ремонты ведутся в разных районах Белгородской области, в частности, завершается ремонт дороги Крым – Комсомольский – Красиво, а в Алексеевском округе... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:30:00+03:00

2024-12-24T15:30:00+03:00

2024-12-24T15:30:00+03:00

белгородская область

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 дек – РИА Новости. Дорожные ремонты ведутся в разных районах Белгородской области, в частности, завершается ремонт дороги Крым – Комсомольский – Красиво, а в Алексеевском округе дорожники возвели мост через реку Черная Калитва вместо прежней опасной конструкции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Алексеевском округе дорожники возвели за 11 месяцев на дороге Белгород-Советское мост через реку Черная Калитва", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Как пояснили в правительстве, старый мост длиной 30,5 метра, имевший одну полосу движения и деревянный настил, утратил эксплуатационные свойства, что делало его небезопасным и ограничивало движение грузового транспорта. В рамках реконструкции устаревшая конструкция была заменена на новый железобетонный мост. "Конечно, очень хочется, чтобы он прослужил как можно дольше на радость людям, которые живут в соседнем районе или же проезжают транзитом через Алексеевский округ", - отметил губернатор. Кроме того, полностью обновлены подходы к мосту в соответствии с современными нормативами. Общая протяжённость участка работ составила 170 метров. Обновлённый мост обеспечит безопасное и комфортное движение транспорта, что значительно улучшит транспортную доступность территории. А на территории Белгородского района с опережением сроков подходит к завершению ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения Крым – Комсомольский – Красиво. В нормативное состояние приведено два участка с нулевого по третий километр и с шестого по девятый километр. Контракт заключён с компанией "Белстройплюс". В ходе работ подрядчик срезал верхний изношенный слой дорожной одежды, заменил основание, уложил два слоя асфальтобетона, отремонтировал пересечения и примыкания, обновил 12 остановок общественного транспорта, установил на них семь автопавильонов. На пешеходных переходах обустроил искусственные неровности и светофоры с мигающим жёлтым. Автодорога Крым – Комсомольский – Красиво включена в программу национального проекта "Безопасные качественные дороги" 2025 года, но основные виды работ выполнены досрочно. В 2025 году планируется закончить благоустройство и установить недостающие дорожные знаки. В правительстве региона отметили, что в 2024 году в Белгородской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведено 90 объектов протяженностью 113,5 км, в том числе 11 региональных автодорог и 79 муниципальных. В 2025 году по дорожному нацпроекту планируется обновить 110 км, из которых 75,6 км – автодороги регионального значения.

https://ria.ru/20241218/infrastruktura-1989888770.html

https://ria.ru/20241217/deputaty-1989625550.html

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков