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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.12.2024
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель
Мужчина получил осколочные ранения лица, предплечий и ног в результате атаки FPV-дронами ВСУ автомобиля в селе Борки Валуйского округа Белгородской области,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:16:00+03:00
2024-12-24T15:16:00+03:00
2024-12-24T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения лица, предплечий и ног в результате атаки FPV-дронами ВСУ автомобиля в селе Борки Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Валуйском округе в селе Борки FPV-дроны атаковали два автомобиля. В одном из них ранен водитель. Мужчина со множественными осколочными ранениями лица, предплечий и ног бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено. Второй автомобиль сгорел, пострадавших нет", - говорится в сообщении.По словам главы Белгородской области, еще один беспилотник ударил по селу Борисовка Волоконовского района, в связи с чем повреждения получил газопровод.
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель
Гладков сообщил о ранении мирного жителя Белгородской области при атаке БПЛА