https://ria.ru/20241224/gladkov-1991022599.html

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.12.2024

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

Мужчина получил осколочные ранения лица, предплечий и ног в результате атаки FPV-дронами ВСУ автомобиля в селе Борки Валуйского округа Белгородской области,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:16:00+03:00

2024-12-24T15:16:00+03:00

2024-12-24T15:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения лица, предплечий и ног в результате атаки FPV-дронами ВСУ автомобиля в селе Борки Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Валуйском округе в селе Борки FPV-дроны атаковали два автомобиля. В одном из них ранен водитель. Мужчина со множественными осколочными ранениями лица, предплечий и ног бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено. Второй автомобиль сгорел, пострадавших нет", - говорится в сообщении.По словам главы Белгородской области, еще один беспилотник ударил по селу Борисовка Волоконовского района, в связи с чем повреждения получил газопровод.

https://ria.ru/20241221/vsu-1990658274.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков