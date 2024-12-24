https://ria.ru/20241224/gladkov-1990997303.html

Гладков пообещал наказывать глав районов за вранье в отчетах

Гладков пообещал наказывать глав районов за вранье в отчетах - РИА Новости, 24.12.2024

Гладков пообещал наказывать глав районов за вранье в отчетах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал заставить глав районов самих искать средства на восстановление пострадавших от обстрелов домов за... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:13:00+03:00

2024-12-24T14:13:00+03:00

2024-12-24T14:13:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585236272_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_0c38d65b0d78debbd27d3e467d35d45a.jpg

БЕЛГОРОД, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал заставить глав районов самих искать средства на восстановление пострадавших от обстрелов домов за вранье в соответствующих отчетах. В понедельник в ходе оперативного совещания, которое транслировалось в социальной сети "ВКонтакте", губернатор сообщил о жалобах жителей на незавершенные работы по восстановлению жилья, тогда как по документам все работы якобы выполнены. "Если вы отремонтировали кровлю и отдали расписку, что снять с контроля – это называется обманом… вы обманываете себя, вы обманываете меня, самое главное - вы обманываете людей. Вижу, что правильное решение принял и еженедельно начал публиковать отчеты - люди видят, читают, обращают внимание и указывают на этот обман", - сказал Гладков. Он подчеркнул, что со следующего года за подобные факты глав будут наказывать. "Будем уже применять практику административной ответственности. И следующее - тоже могу сказать - если практика будет повторяться, я уже главам говорил, буду передавать обязанность по восстановлению в ваше ведение. Обманываете – значит, будете восстанавливать за счет собственных источников. Как я сейчас ищу деньги внебюджетные, будете искать вы", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20241219/dorogi-1990112067.html

https://ria.ru/20240729/gladkov-1962666760.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вячеслав гладков, политика