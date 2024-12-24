https://ria.ru/20241224/gladkov-1990997303.html
Гладков пообещал наказывать глав районов за вранье в отчетах
Гладков пообещал наказывать глав районов за вранье в отчетах - РИА Новости, 24.12.2024
Гладков пообещал наказывать глав районов за вранье в отчетах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал заставить глав районов самих искать средства на восстановление пострадавших от обстрелов домов за... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:13:00+03:00
2024-12-24T14:13:00+03:00
2024-12-24T14:13:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
политика
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БЕЛГОРОД, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал заставить глав районов самих искать средства на восстановление пострадавших от обстрелов домов за вранье в соответствующих отчетах. В понедельник в ходе оперативного совещания, которое транслировалось в социальной сети "ВКонтакте", губернатор сообщил о жалобах жителей на незавершенные работы по восстановлению жилья, тогда как по документам все работы якобы выполнены. "Если вы отремонтировали кровлю и отдали расписку, что снять с контроля – это называется обманом… вы обманываете себя, вы обманываете меня, самое главное - вы обманываете людей. Вижу, что правильное решение принял и еженедельно начал публиковать отчеты - люди видят, читают, обращают внимание и указывают на этот обман", - сказал Гладков. Он подчеркнул, что со следующего года за подобные факты глав будут наказывать. "Будем уже применять практику административной ответственности. И следующее - тоже могу сказать - если практика будет повторяться, я уже главам говорил, буду передавать обязанность по восстановлению в ваше ведение. Обманываете – значит, будете восстанавливать за счет собственных источников. Как я сейчас ищу деньги внебюджетные, будете искать вы", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20241219/dorogi-1990112067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, политика
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Политика
Гладков пообещал наказывать глав районов за вранье в отчетах
Гладков пообещал наказывать глав районов за вранье о восстановлении домов
БЕЛГОРОД, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал заставить глав районов самих искать средства на восстановление пострадавших от обстрелов домов за вранье в соответствующих отчетах.
В понедельник в ходе оперативного совещания, которое транслировалось в социальной сети "ВКонтакте", губернатор сообщил о жалобах жителей на незавершенные работы по восстановлению жилья, тогда как по документам все работы якобы выполнены.
"Если вы отремонтировали кровлю и отдали расписку, что снять с контроля – это называется обманом… вы обманываете себя, вы обманываете меня, самое главное - вы обманываете людей. Вижу, что правильное решение принял и еженедельно начал публиковать отчеты - люди видят, читают, обращают внимание и указывают на этот обман", - сказал Гладков.
Он подчеркнул, что со следующего года за подобные факты глав будут наказывать.
"Будем уже применять практику административной ответственности. И следующее - тоже могу сказать - если практика будет повторяться, я уже главам говорил, буду передавать обязанность по восстановлению в ваше ведение. Обманываете – значит, будете восстанавливать за счет собственных источников. Как я сейчас ищу деньги внебюджетные, будете искать вы", - сказал губернатор.