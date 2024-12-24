https://ria.ru/20241224/germanija-1991022829.html

В Германии снизился уровень терпимости к беженцам, пишет Bild

В Германии снизился уровень терпимости к беженцам, пишет Bild - РИА Новости, 24.12.2024

В Германии снизился уровень терпимости к беженцам, пишет Bild

Уровень принятия беженцев в немецком обществе ощутимо снизился, в Германии всё чаще фиксируют нападения на людей с миграционным прошлым, число нападений самих... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:16:00+03:00

2024-12-24T15:16:00+03:00

2024-12-24T15:48:00+03:00

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штутгарт

bild

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уровень принятия беженцев в немецком обществе ощутимо снизился, в Германии всё чаще фиксируют нападения на людей с миграционным прошлым, число нападений самих мигрантов на представителей власти также возросло, пишет газета Bild со ссылкой на письмо бургомистров премьер-министру одной из федеральных земель. В распоряжении издания оказалось письмо бургомистров восьми городов земли Северный Рейн-Вестфалия, адресованное ее премьер-министру Хендрику Вюсту. Главы городов выражают свои опасения в связи с провалом интеграции беженцев в немецкое общество. "Возможности для размещения беженцев "не просто полностью использованы, а максимально исчерпаны". Есть свидетельства "ощутимого и вызывающего опасения снижения уровня принятия (беженцев - ред.) в обществе", - сообщает издание, ссылаясь на письмо. Главы городов отмечают, что всё чаще фиксируются нападения на "людей с миграционным прошлым", а те, в свою очередь, всё чаще атакуют госслужащих. Бургомистры также обращают внимание на то, что расселить беженцев, которых поместили во временные убежища в 2015 году, до сих пор не удалось. По их данным, в каждом из бараков площадью 18 квадратных метров по-прежнему проживают от четырех до шести мигрантов. Главы городов выражают сомнения, что люди, живущие в таких условиях, могут успешно интегрироваться в немецкое общество. В понедельник в совместном пресс-релизе прокуратуры города Штутгарта и полицейского управления города Аалена сообщалось об аресте украинца, подозреваемого в трех попытках поджога общежития в ФРГ, где проживал он сам и другие беженцы. За неделю в общежитии для беженцев в Аалене (федеральная земля Баден-Вюртемберг) произошло три пожара. В результате последнего здание пришло в негодность. В ноябре пожар произошел в другом приюте для беженцев в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В результате пострадало минимум 20 человек. По подозрению в поджоге был арестован человек из общежития.

https://ria.ru/20240913/soyuznik-1972338647.html

https://ria.ru/20240911/germaniya-1972180610.html

германия

северный рейн-вестфалия

штутгарт

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в мире, германия, северный рейн-вестфалия, штутгарт, bild