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На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа
На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа - РИА Новости, 24.12.2024
На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа
Вулкан Килауэа в американском штате Гавайи снова начал извергаться, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T04:26:00+03:00
2024-12-24T04:26:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вулкан Килауэа в американском штате Гавайи снова начал извергаться, сообщает геологическая служба США (USGS). "Повышенная сейсмическая активность под вершиной началась примерно в 02.00 по времени HST (15.00 мск - ред.) 23 декабря. К 02.30 Гавайская вулканологическая обсерватория USGS наблюдала извержение на снимках веб-камеры вершины Килауэа, указывая на то, что извержение началось в кальдер Халемаумау и вершины в Национальном парке вулканов Гавайев", - говорится в заявлении службы. Как отмечается, уровень опасности вулкана Килауэа повышается, также повышается его авиационный цветовой код с желтого до красного, поскольку сейчас оцениваются извержение и связанные с ним опасности. В геологической службе рассказали, что активность вулкана на данный момент ограничена вершинной кальдерой, опасности будут оценены по мере развития извержения. Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов. В сентябре и июне 2024 года также сообщалось об извержениях этого вулкана.
https://ria.ru/20241104/indonezija-1981764260.html
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гавайи, земля
На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа
Вулкан Килауэа в американском штате Гавайи вновь начал извергаться
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вулкан Килауэа в американском штате Гавайи снова начал извергаться, сообщает геологическая служба США (USGS).
"Повышенная сейсмическая активность под вершиной началась примерно в 02.00 по времени HST (15.00 мск - ред.) 23 декабря. К 02.30 Гавайская вулканологическая обсерватория USGS наблюдала извержение на снимках веб-камеры вершины Килауэа, указывая на то, что извержение началось в кальдер Халемаумау и вершины в Национальном парке вулканов Гавайев", - говорится в заявлении службы.
Как отмечается, уровень опасности вулкана Килауэа повышается, также повышается его авиационный цветовой код с желтого до красного, поскольку сейчас оцениваются извержение и связанные с ним опасности.
В геологической службе рассказали, что активность вулкана на данный момент ограничена вершинной кальдерой, опасности будут оценены по мере развития извержения.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи
(также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле
. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.
В сентябре и июне 2024 года также сообщалось об извержениях этого вулкана.