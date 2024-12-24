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В Свердловской области разыскивают троих беглецов из исправительного центра - РИА Новости, 24.12.2024
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10:02 24.12.2024 (обновлено: 10:27 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/fsin-1990943628.html
В Свердловской области разыскивают троих беглецов из исправительного центра
В Свердловской области разыскивают троих беглецов из исправительного центра - РИА Новости, 24.12.2024
В Свердловской области разыскивают троих беглецов из исправительного центра
Трое осужденных покинули исправительный центр при колонии в Нижнем Тагиле Свердловской области, сейчас их разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:02:00+03:00
2024-12-24T10:27:00+03:00
происшествия
нижний тагил
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Трое осужденных покинули исправительный центр при колонии в Нижнем Тагиле Свердловской области, сейчас их разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН региона."Трое осужденных покинули исправительный центр в Нижнем Тагиле вчера, сейчас проводятся розыскные мероприятия", – сказал собеседник агентства.Он отметил, что в исправительном центре отбывают наказание осужденные к принудительным работам."Эти люди работают на предприятиях города в Нижнем Тагиле, их туда вывозят, они там трудятся. Им разрешается выходить в магазин за продуктами и так далее", – добавили в пресс-службе ГУФСИН.Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых также подтвердил факт самовольного ухода осужденных и их розыск."Идут поисковые мероприятия по установлению их возможного местонахождения, совместно с сотрудниками регионального ГУФСИН принимает участие и оперативный состав полиции Нижнего Тагила. На розыск ориентированы все наряды комплексных сил территориальных ОВД. Сыщики отрабатывают их связи, круг общения. Их задержание – дело времени", – уточнил агентству Горелых.
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нижний тагил
свердловская область
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происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
В Свердловской области разыскивают троих беглецов из исправительного центра

Трое осужденных сбежали из исправительного центра в Нижнем Тагиле, их ищут

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудница ФСИН России
Сотрудница ФСИН России - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудница ФСИН России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Трое осужденных покинули исправительный центр при колонии в Нижнем Тагиле Свердловской области, сейчас их разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН региона.
"Трое осужденных покинули исправительный центр в Нижнем Тагиле вчера, сейчас проводятся розыскные мероприятия", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в исправительном центре отбывают наказание осужденные к принудительным работам.
"Эти люди работают на предприятиях города в Нижнем Тагиле, их туда вывозят, они там трудятся. Им разрешается выходить в магазин за продуктами и так далее", – добавили в пресс-службе ГУФСИН.
Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых также подтвердил факт самовольного ухода осужденных и их розыск.
"Идут поисковые мероприятия по установлению их возможного местонахождения, совместно с сотрудниками регионального ГУФСИН принимает участие и оперативный состав полиции Нижнего Тагила. На розыск ориентированы все наряды комплексных сил территориальных ОВД. Сыщики отрабатывают их связи, круг общения. Их задержание – дело времени", – уточнил агентству Горелых.
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская область
 
 
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