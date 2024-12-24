https://ria.ru/20241224/fsin-1990943628.html

В Свердловской области разыскивают троих беглецов из исправительного центра

В Свердловской области разыскивают троих беглецов из исправительного центра - РИА Новости, 24.12.2024

В Свердловской области разыскивают троих беглецов из исправительного центра

Трое осужденных покинули исправительный центр при колонии в Нижнем Тагиле Свердловской области, сейчас их разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:02:00+03:00

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2024-12-24T10:27:00+03:00

происшествия

нижний тагил

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Трое осужденных покинули исправительный центр при колонии в Нижнем Тагиле Свердловской области, сейчас их разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН региона."Трое осужденных покинули исправительный центр в Нижнем Тагиле вчера, сейчас проводятся розыскные мероприятия", – сказал собеседник агентства.Он отметил, что в исправительном центре отбывают наказание осужденные к принудительным работам."Эти люди работают на предприятиях города в Нижнем Тагиле, их туда вывозят, они там трудятся. Им разрешается выходить в магазин за продуктами и так далее", – добавили в пресс-службе ГУФСИН.Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых также подтвердил факт самовольного ухода осужденных и их розыск."Идут поисковые мероприятия по установлению их возможного местонахождения, совместно с сотрудниками регионального ГУФСИН принимает участие и оперативный состав полиции Нижнего Тагила. На розыск ориентированы все наряды комплексных сил территориальных ОВД. Сыщики отрабатывают их связи, круг общения. Их задержание – дело времени", – уточнил агентству Горелых.

https://ria.ru/20231016/proisshestviya-1903010676.html

нижний тагил

свердловская область

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происшествия, нижний тагил, свердловская область