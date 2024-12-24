https://ria.ru/20241224/fsb-1990969876.html

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену - РИА Новости, 24.12.2024

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену

Российские спецслужбы задержали агента, передававшего украинской разведке сведения об армии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T11:47:00+03:00

2024-12-24T11:47:00+03:00

2024-12-24T12:29:00+03:00

фсб

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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украина

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали агента, передававшего украинской разведке сведения об армии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями Службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение передавал информацию о подразделениях ВС России", — отметили в ведомстве.Эти сведения могли быть использованы против безопасности России, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.Уточняется, что речь идет о российском гражданине 1980 года рождения, он признал свою вину и сотрудничает со следствием.Во время опроса задержанный сообщил, что за вознаграждение передал противнику координаты военных объектов и фотографии современного оборонного изделия. Уголовное дело возбудили по статье "Госизмена", подозреваемого арестовали.

https://ria.ru/20241224/spektor-1990965526.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание сотрудника предприятия по делу о госизмене Направляем официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о задержании подозреваемого в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам. 2024-12-24T11:47 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

фсб, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, украина