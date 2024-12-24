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ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену - РИА Новости, 24.12.2024
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11:47 24.12.2024 (обновлено: 12:29 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/fsb-1990969876.html
ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену
ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену - РИА Новости, 24.12.2024
ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену
Российские спецслужбы задержали агента, передававшего украинской разведке сведения об армии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:47:00+03:00
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фсб
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
украина
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали агента, передававшего украинской разведке сведения об армии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями Службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение передавал информацию о подразделениях ВС России", — отметили в ведомстве.Эти сведения могли быть использованы против безопасности России, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.Уточняется, что речь идет о российском гражданине 1980 года рождения, он признал свою вину и сотрудничает со следствием.Во время опроса задержанный сообщил, что за вознаграждение передал противнику координаты военных объектов и фотографии современного оборонного изделия. Уголовное дело возбудили по статье "Госизмена", подозреваемого арестовали.
https://ria.ru/20241224/spektor-1990965526.html
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Задержание сотрудника предприятия по делу о госизмене
Направляем официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о задержании подозреваемого в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам.
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фсб, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, украина
ФСБ, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Украина
ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за работу на украинскую разведку

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали агента, передававшего украинской разведке сведения об армии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями Службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение передавал информацию о подразделениях ВС России", — отметили в ведомстве.
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Эти сведения могли быть использованы против безопасности России, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.
Уточняется, что речь идет о российском гражданине 1980 года рождения, он признал свою вину и сотрудничает со следствием.
Во время опроса задержанный сообщил, что за вознаграждение передал противнику координаты военных объектов и фотографии современного оборонного изделия.
Уголовное дело возбудили по статье "Госизмена", подозреваемого арестовали.
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ФСБВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияУкраина
 
 
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