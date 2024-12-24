https://ria.ru/20241224/fp-1990938922.html

СМИ назвали условие для отправки европейских войск на Украину

СМИ назвали условие для отправки европейских войск на Украину - РИА Новости, 24.12.2024

СМИ назвали условие для отправки европейских войск на Украину

Европейские страны отправят свои войска на Украину только при стабилизации линии фронта, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T09:36:00+03:00

2024-12-24T09:36:00+03:00

2024-12-24T09:44:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Европейские страны отправят свои войска на Украину только при стабилизации линии фронта, пишет Foreign Policy."Пока Украина не стабилизировала линию фронта, любые дискуссии об отправке европейских войск носят сугубо теоретический характер", — говорится в материале.Обозреватель также отметил, что вооруженные силы стран Европы мало что смогут сделать на Украине против закаленных в боях российских военных.Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по этому вопросу.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990842055.html

https://ria.ru/20241223/tsel-1990831420.html

https://ria.ru/20241223/tagesspiegel-1990782047.html

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украина, россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато, сергей лавров, в мире