СМИ назвали условие для отправки европейских войск на Украину
FP: cтраны Европы отправят свои войска на Украину при стабилизации линии фронта
© AP Photo / Virginia MayoСолдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет
© AP Photo / Virginia Mayo
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Европейские страны отправят свои войска на Украину только при стабилизации линии фронта, пишет Foreign Policy.
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"Пока Украина не стабилизировала линию фронта, любые дискуссии об отправке европейских войск носят сугубо теоретический характер", — говорится в материале.
Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по этому вопросу.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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