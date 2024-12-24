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Священник объяснил, почему на Рождество запускают фейерверки - РИА Новости, 24.12.2024
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Религия
 
18:30 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/feyerverki-1991065510.html
Священник объяснил, почему на Рождество запускают фейерверки
Священник объяснил, почему на Рождество запускают фейерверки - РИА Новости, 24.12.2024
Священник объяснил, почему на Рождество запускают фейерверки
Генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал РИА Новости почему зажигают фейерверки в церковные... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T18:30:00+03:00
2024-12-24T18:30:00+03:00
религия
рим
флоренция
москва
религия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал РИА Новости почему зажигают фейерверки в церковные праздники, в частности, в Рождество и в День святых апостолов Петра и Павла, "Хотя фейерверк сам по себе – это, конечно, не церковная традиция, в некоторых местах он тем не менее стал непременным атрибутом праздников. Традиция зажигать фейерверки во многих местах связана с празднованием Рождества, один из атрибутов которого — это звезда, указавшая путь волхвам к пещере, в которой родился Спаситель Христос", - рассказал священник. Он отметил, что фейерверки также запускают 31 декабря в Новый год, когда католики отмечают праздник святого Сильвестра. "В Риме уже больше 500 лет 29 июня, в торжество святых апостолов Петра и Павла, покровителей города, устраивается огненное представление. Его история восходит к Папе Сиксту IV, тому, который построил знаменитую Сикстинскую капеллу в Ватикане — ему очень хотелось, чтобы в Риме был фейерверк, затмевающий те, что уже были во Флоренции и Венеции. В качестве консультантов в организации этих зрелищ принимали участие выдающиеся художники и архитекторы, в частности Микеланджело и Бернини. По свидетельству очевидцев, масштаб действа, в котором использовалось до шести тысяч ракет, был такой, что казалось "будто само небо рухнуло", - продолжил Горбунов. По его словам, во Флоренции с 15 века есть традиция, когда во время Пасхальной литургии архиепископ поджигает фитиль маленькой ракеты в форме голубки, которая пролетает через храм и воспламеняет стоящую снаружи повозку, нагруженную петардами. Если церемония проходит гладко, это обещает хороший урожай, спокойную жизнь и успех в делах. Рождество Христово празднуют в ночь на 25 декабря конфессии и церкви, придерживающиеся Григорианского и Новоюлианского календарей: Римско-Католическая, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. В православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по Юлианскому, и по Новоюлианскому календарям. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри и некоторые протестанты живут по Юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь на 7 января.
https://ria.ru/20241223/rozhdestvo-1990796944.html
https://ria.ru/20241224/rozhdestvo-1917820402.html
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рим, флоренция, москва, религия
Религия, Рим, Флоренция, Москва, Религия
Священник объяснил, почему на Рождество запускают фейерверки

Священник Горбунов: фейерверки на Рождество — отсылка к Вифлеемской звезде

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВерующие во время празднования католического Рождества возле римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Верующие во время празднования католического Рождества возле римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Верующие во время празднования католического Рождества возле римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал РИА Новости почему зажигают фейерверки в церковные праздники, в частности, в Рождество и в День святых апостолов Петра и Павла,
"Хотя фейерверк сам по себе – это, конечно, не церковная традиция, в некоторых местах он тем не менее стал непременным атрибутом праздников. Традиция зажигать фейерверки во многих местах связана с празднованием Рождества, один из атрибутов которого — это звезда, указавшая путь волхвам к пещере, в которой родился Спаситель Христос", - рассказал священник.
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Католический священник рассказал об особенностях Рождества
23 декабря, 12:00
Он отметил, что фейерверки также запускают 31 декабря в Новый год, когда католики отмечают праздник святого Сильвестра.
Риме уже больше 500 лет 29 июня, в торжество святых апостолов Петра и Павла, покровителей города, устраивается огненное представление. Его история восходит к Папе Сиксту IV, тому, который построил знаменитую Сикстинскую капеллу в Ватикане — ему очень хотелось, чтобы в Риме был фейерверк, затмевающий те, что уже были во Флоренции и Венеции. В качестве консультантов в организации этих зрелищ принимали участие выдающиеся художники и архитекторы, в частности Микеланджело и Бернини. По свидетельству очевидцев, масштаб действа, в котором использовалось до шести тысяч ракет, был такой, что казалось "будто само небо рухнуло", - продолжил Горбунов.
Празднование Католического Рождества в Вифлееме - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Католическое Рождество
Вчера, 13:31
По его словам, во Флоренции с 15 века есть традиция, когда во время Пасхальной литургии архиепископ поджигает фитиль маленькой ракеты в форме голубки, которая пролетает через храм и воспламеняет стоящую снаружи повозку, нагруженную петардами. Если церемония проходит гладко, это обещает хороший урожай, спокойную жизнь и успех в делах.
Рождество Христово празднуют в ночь на 25 декабря конфессии и церкви, придерживающиеся Григорианского и Новоюлианского календарей: Римско-Католическая, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. В православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по Юлианскому, и по Новоюлианскому календарям. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри и некоторые протестанты живут по Юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь на 7 января.
Рождественский сочельник - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Рождественский сочельник-2025: когда отмечается, традиции и запреты
12 декабря, 17:35
 
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