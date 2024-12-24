Священник объяснил, почему на Рождество запускают фейерверки
Священник Горбунов: фейерверки на Рождество — отсылка к Вифлеемской звезде
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВерующие во время празднования католического Рождества возле римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Верующие во время празднования католического Рождества возле римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал РИА Новости почему зажигают фейерверки в церковные праздники, в частности, в Рождество и в День святых апостолов Петра и Павла,
"Хотя фейерверк сам по себе – это, конечно, не церковная традиция, в некоторых местах он тем не менее стал непременным атрибутом праздников. Традиция зажигать фейерверки во многих местах связана с празднованием Рождества, один из атрибутов которого — это звезда, указавшая путь волхвам к пещере, в которой родился Спаситель Христос", - рассказал священник.
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Он отметил, что фейерверки также запускают 31 декабря в Новый год, когда католики отмечают праздник святого Сильвестра.
"В Риме уже больше 500 лет 29 июня, в торжество святых апостолов Петра и Павла, покровителей города, устраивается огненное представление. Его история восходит к Папе Сиксту IV, тому, который построил знаменитую Сикстинскую капеллу в Ватикане — ему очень хотелось, чтобы в Риме был фейерверк, затмевающий те, что уже были во Флоренции и Венеции. В качестве консультантов в организации этих зрелищ принимали участие выдающиеся художники и архитекторы, в частности Микеланджело и Бернини. По свидетельству очевидцев, масштаб действа, в котором использовалось до шести тысяч ракет, был такой, что казалось "будто само небо рухнуло", - продолжил Горбунов.
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По его словам, во Флоренции с 15 века есть традиция, когда во время Пасхальной литургии архиепископ поджигает фитиль маленькой ракеты в форме голубки, которая пролетает через храм и воспламеняет стоящую снаружи повозку, нагруженную петардами. Если церемония проходит гладко, это обещает хороший урожай, спокойную жизнь и успех в делах.
Рождество Христово празднуют в ночь на 25 декабря конфессии и церкви, придерживающиеся Григорианского и Новоюлианского календарей: Римско-Католическая, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. В православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по Юлианскому, и по Новоюлианскому календарям. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри и некоторые протестанты живут по Юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь на 7 января.
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