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Китай нарастил поставки фейерверков в Россию осенью в 1,5 раза - РИА Новости, 24.12.2024
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04:04 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/feyerverki-1990922287.html
Китай нарастил поставки фейерверков в Россию осенью в 1,5 раза
Китай нарастил поставки фейерверков в Россию осенью в 1,5 раза - РИА Новости, 24.12.2024
Китай нарастил поставки фейерверков в Россию осенью в 1,5 раза
Китай, занимающий подавляющую долю в российском импорте фейерверков, этой осенью нарастил поставки в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, следует из расчетов... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T04:04:00+03:00
2024-12-24T04:04:00+03:00
экономика
китай
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Китай, занимающий подавляющую долю в российском импорте фейерверков, этой осенью нарастил поставки в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Так, в сентябре-ноябре Россия ввезла китайских фейерверков, на которые приходится 99% импорта, на 12,8 миллиона долларов против 8,7 миллиона за аналогичный период прошлого года. При этом в целом за год импорт, наоборот, уменьшился - на 11%, до 23,2 миллиона долларов в январе-ноябре. Одна из причин снижения спроса на фейерверки в течение года - отказ городов от салютов на различные праздники. Многие города и в этот Новый год решили не проводить салюты. В то же время ввоз различных товаров для новогодних и рождественских праздников, включая елочные игрушки и искусственные ели, в Россию из Китая в этом году также немного снизился - на 5%, до 103,5 миллиона долларов.
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экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
Китай нарастил поставки фейерверков в Россию осенью в 1,5 раза

Китай нарастил поставки фейерверков в Россию осенью в 1,5 раза, до $12,8 млн

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкУказатель отдела по продаже пиротехники
Указатель отдела по продаже пиротехники - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Указатель отдела по продаже пиротехники. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Китай, занимающий подавляющую долю в российском импорте фейерверков, этой осенью нарастил поставки в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, в сентябре-ноябре Россия ввезла китайских фейерверков, на которые приходится 99% импорта, на 12,8 миллиона долларов против 8,7 миллиона за аналогичный период прошлого года.
При этом в целом за год импорт, наоборот, уменьшился - на 11%, до 23,2 миллиона долларов в январе-ноябре. Одна из причин снижения спроса на фейерверки в течение года - отказ городов от салютов на различные праздники. Многие города и в этот Новый год решили не проводить салюты.
В то же время ввоз различных товаров для новогодних и рождественских праздников, включая елочные игрушки и искусственные ели, в Россию из Китая в этом году также немного снизился - на 5%, до 103,5 миллиона долларов.
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