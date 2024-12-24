https://ria.ru/20241224/feyerverki-1990922287.html

Китай нарастил поставки фейерверков в Россию осенью в 1,5 раза

Китай нарастил поставки фейерверков в Россию осенью в 1,5 раза - РИА Новости, 24.12.2024

Китай нарастил поставки фейерверков в Россию осенью в 1,5 раза

Китай, занимающий подавляющую долю в российском импорте фейерверков, этой осенью нарастил поставки в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, следует из расчетов... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T04:04:00+03:00

2024-12-24T04:04:00+03:00

2024-12-24T04:04:00+03:00

экономика

китай

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258848_0:243:3209:2048_1920x0_80_0_0_c4641f86f83f3671de781048bbc94863.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Китай, занимающий подавляющую долю в российском импорте фейерверков, этой осенью нарастил поставки в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Так, в сентябре-ноябре Россия ввезла китайских фейерверков, на которые приходится 99% импорта, на 12,8 миллиона долларов против 8,7 миллиона за аналогичный период прошлого года. При этом в целом за год импорт, наоборот, уменьшился - на 11%, до 23,2 миллиона долларов в январе-ноябре. Одна из причин снижения спроса на фейерверки в течение года - отказ городов от салютов на различные праздники. Многие города и в этот Новый год решили не проводить салюты. В то же время ввоз различных товаров для новогодних и рождественских праздников, включая елочные игрушки и искусственные ели, в Россию из Китая в этом году также немного снизился - на 5%, до 103,5 миллиона долларов.

https://ria.ru/20241221/italija-1990555110.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, россия