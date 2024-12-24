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ФАС: рост цен на бензин не превышает темпов инфляции - РИА Новости, 24.12.2024
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15:07 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/fas-1991018015.html
ФАС: рост цен на бензин не превышает темпов инфляции
ФАС: рост цен на бензин не превышает темпов инфляции - РИА Новости, 24.12.2024
ФАС: рост цен на бензин не превышает темпов инфляции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит анализ цен на бензин и дизтопливо на заправках в России, сейчас рост цен не превышает темпов инфляции,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:07:00+03:00
2024-12-24T15:07:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит анализ цен на бензин и дизтопливо на заправках в России, сейчас рост цен не превышает темпов инфляции, сообщили журналистам в ведомстве. "Служба анализирует цены на 12 тысячах АЗС в Российской Федерации, куда входят как АЗС вертикально-интегрированных компаний, так и независимых. В настоящее время изменение цен на бензин и дизтопливо не превышает уровень инфляции", - сообщили в ФАС. По данным Росстата, инфляция в ноябре в России составила 8,88% в годовом выражении. Это больше, чем прогнозы Минэкономразвития (7,3%) и ЦБ (8-8,5%) на этот год. В 2025 году министерство ожидает замедления роста цен до 4,5%, а регулятор – до 4,5-5%. Ситуация с ценообразованием на топливо находится под контролем ФАС и других ведомств, отметили в антимонопольной службе. Что касается стоимости топлива в оптовом сегменте, то, например, цена зимнего дизельного топлива за последний месяц снизилась на 6,3%, подсчитали в ФАС. Там добавили, что сейчас в территориальных органах ФАС рассматривается 11 антимонопольных дел, возбужденных по признакам незаконного роста стоимости бензина и дизеля на заправках как крупных нефтяных компаний, так и независимых. А за последние 2 года на топливном рынке было возбуждено 30 антимонопольных дел.
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экономика, цены на нефть, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ФАС: рост цен на бензин не превышает темпов инфляции

ФАС: рост цен на бензин и дизтопливо в России не превышает темпов инфляции

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки
Автомобиль во время заправки - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль во время заправки. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит анализ цен на бензин и дизтопливо на заправках в России, сейчас рост цен не превышает темпов инфляции, сообщили журналистам в ведомстве.
"Служба анализирует цены на 12 тысячах АЗС в Российской Федерации, куда входят как АЗС вертикально-интегрированных компаний, так и независимых. В настоящее время изменение цен на бензин и дизтопливо не превышает уровень инфляции", - сообщили в ФАС.
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По данным Росстата, инфляция в ноябре в России составила 8,88% в годовом выражении. Это больше, чем прогнозы Минэкономразвития (7,3%) и ЦБ (8-8,5%) на этот год. В 2025 году министерство ожидает замедления роста цен до 4,5%, а регулятор – до 4,5-5%.
Ситуация с ценообразованием на топливо находится под контролем ФАС и других ведомств, отметили в антимонопольной службе.
Что касается стоимости топлива в оптовом сегменте, то, например, цена зимнего дизельного топлива за последний месяц снизилась на 6,3%, подсчитали в ФАС.
Там добавили, что сейчас в территориальных органах ФАС рассматривается 11 антимонопольных дел, возбужденных по признакам незаконного роста стоимости бензина и дизеля на заправках как крупных нефтяных компаний, так и независимых. А за последние 2 года на топливном рынке было возбуждено 30 антимонопольных дел.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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