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Глава СПЧ призвал запретить многоженство в России в уголовном порядке
Глава СПЧ призвал запретить многоженство в России в уголовном порядке - РИА Новости, 24.12.2024
Глава СПЧ призвал запретить многоженство в России в уголовном порядке
Многоженство в России необходимо запретить в уголовном порядке, заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:36:00+03:00
2024-12-24T17:36:00+03:00
2024-12-24T18:06:00+03:00
россия
валерий фадеев
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Многоженство в России необходимо запретить в уголовном порядке, заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Целиком поддерживаю реакцию (Генеральной. — Прим. ред.) прокуратуры. Эта дорожка (фетва, допускающая многоженство. — Прим. ред.) — очень опасная, которая, как указала прокуратура, в определенной степени отрицает конституцию, это дорожка, которая ведет к экстремизму и соответствующим статьям Уголовного кодекса", — отметил он. По словам главы СПЧ, до принятия любых фетв такие острые вопросы необходимо выносить на общественное обсуждение. Как напомнил Фадеев, в советском Уголовном кодексе была статья о запрете многоженства. "Я считаю, что нужно и сейчас в уголовном порядке запретить многоженство", — добавил он. Глава СПЧ особо подчеркнул, что проблемы, касающиеся всего общества, даже если они религиозные, должны обсуждаться открыто и содержательно. "Мы в СПЧ готовы это обсуждать", — резюмировал он.Ранее 19 декабря зампред совета и зампредседателя ДУМ России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что Совет улемов разрешил мусульманам в стране заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Генеральная прокуратура России, в свою очередь, внесла представление председателю ДУМ о необходимости устранить нарушение закона. Как указали в надзорном ведомстве, фетва, разрешающее многоженство, противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
https://ria.ru/20240522/nikab-1947549610.html
https://ria.ru/20241223/fetva-1990913414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий фадеев, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Валерий Фадеев, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Глава СПЧ призвал запретить многоженство в России в уголовном порядке
Глава СПЧ Фадеев призвал запретить многоженство в России в уголовном порядке
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Многоженство в России необходимо запретить в уголовном порядке, заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Целиком поддерживаю реакцию (Генеральной. — Прим. ред.) прокуратуры. Эта дорожка (фетва, допускающая многоженство. — Прим. ред.) — очень опасная, которая, как указала прокуратура, в определенной степени отрицает конституцию, это дорожка, которая ведет к экстремизму и соответствующим статьям Уголовного кодекса", — отметил он.
По словам главы СПЧ, до принятия любых фетв такие острые вопросы необходимо выносить на общественное обсуждение. Как напомнил Фадеев
, в советском Уголовном кодексе была статья о запрете многоженства.
"Я считаю, что нужно и сейчас в уголовном порядке запретить многоженство", — добавил он.
Глава СПЧ особо подчеркнул, что проблемы, касающиеся всего общества, даже если они религиозные, должны обсуждаться открыто и содержательно.
"Мы в СПЧ готовы это обсуждать", — резюмировал он.
Ранее 19 декабря зампред совета и зампредседателя ДУМ России
, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов
сообщил, что Совет улемов разрешил мусульманам в стране заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.
Генеральная прокуратура России, в свою очередь, внесла представление председателю ДУМ о необходимости устранить нарушение закона. Как указали в надзорном ведомстве, фетва, разрешающее многоженство, противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.