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"Эвалар" стал самым известным российским брендом на аптечном рынке - РИА Новости, 24.12.2024
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https://ria.ru/20241224/evalar-1990827451.html
"Эвалар" стал самым известным российским брендом на аптечном рынке
"Эвалар" стал самым известным российским брендом на аптечном рынке - РИА Новости, 24.12.2024
"Эвалар" стал самым известным российским брендом на аптечном рынке
erid: F7NfYUJCUneP5VK7uYma РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:05:00+03:00
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пресс-релизы
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erid: F7NfYUJCUneP5VK7uYmaМОСКВА, 24 дек – пресс-служба ЗАО "Эвалар". Социологи аналитического бюро "Маграм МР" отмечают, что "Эвалар" стал самым популярным российским брендом на аптечном рынке по мнению потребителей. Соответствующие данные исследователи получили по итогам опроса более 2,5 тысячи респондентов в более чем 160 городах с населением свыше 100 тысяч человек.Согласно данным опроса, "Эвалар" является самым известным российским брендом на аптечном рынке. Бренд занимает лидирующую позицию в ряду российских производителей аптечных товаров по спонтанному знанию: 30% опрашиваемых назвали "Эвалар". Бренд также с большим отрывом лидирует по уровню наведенного знания среди опрошенной аудитории – 91% опрошенных указали "Эвалар"1.Генеральный директор холдинговой компании "Эвалар" Лариса Прокопьева подчеркнула, что такая популярность бренда "Эвалар" – это, прежде всего, знак доверия клиентов."За 33 года мы действительно стали узнаваемым и самым известным российским брендом. Сегодня каждая 10 упаковка БАД, приобретаемая в российских аптеках, выпущена под логотипом "Эвалар". С момента основания компании мы делали ставку на качество, поскольку именно качество формирует доверие наших клиентов", - сказала она.По словам Прокопьевой, стратегия лидера предполагает постоянное развитие и обновление технологий, а также запуск инновационных форм продуктов."Мы постоянно внедряем новые технологии, как в части выпуска современных препаратов, так и обновления производственного потенциала. Сегодня мы активно внедряем технологию СО2 экстрактов, которые могут содержать кратно более высокую концентрацию биологически активных веществ – как например, в БАД Седатен*. Мы разработали витамины группы "В" Витэра В* в эксклюзивной коэнзимной форме для быстрого усвоения. Как эксперты в фитотерапии, развиваем выпуск доступных натуральных лекарственных средств: Орвис Рино** для лечения затяжного насморка, препарат для терапии цистита Нефростен**, желчегонное средство Хофицин** и другие. Осенью мы открыли третий по счету производственный комплекс "Эвалар", который будет специализироваться на производстве инновационных нутрицевтиков*. Мощность новой площадки составит 500 млн таблеток и 40 млн стик-пакетов в год, все новинки уже доступны к продаже в фирменном интернет-магазине и маркетплейсах", - заключила спикер.* БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.Данные продавца: ЗАО "Эвалар", ОГРН 1022200553760 , 659332 Алтайский кр, г. Бийск ул. Социалистическая, 23/6Реклама, ЗАО "Эвалар"
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96
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Эвалар" стал самым известным российским брендом на аптечном рынке

© Фото предоставлено пресс-службой ЗАО "Эвалар" "Эвалар" стал самым известным российским брендом на аптечном рынке
Эвалар стал самым известным российским брендом на аптечном рынке - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ЗАО "Эвалар"
"Эвалар" стал самым известным российским брендом на аптечном рынке
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erid: F7NfYUJCUneP5VK7uYma
МОСКВА, 24 дек – пресс-служба ЗАО "Эвалар". Социологи аналитического бюро "Маграм МР" отмечают, что "Эвалар" стал самым популярным российским брендом на аптечном рынке по мнению потребителей. Соответствующие данные исследователи получили по итогам опроса более 2,5 тысячи респондентов в более чем 160 городах с населением свыше 100 тысяч человек.
Согласно данным опроса, "Эвалар" является самым известным российским брендом на аптечном рынке. Бренд занимает лидирующую позицию в ряду российских производителей аптечных товаров по спонтанному знанию: 30% опрашиваемых назвали "Эвалар". Бренд также с большим отрывом лидирует по уровню наведенного знания среди опрошенной аудитории – 91% опрошенных указали "Эвалар"1.
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Генеральный директор холдинговой компании "Эвалар" Лариса Прокопьева подчеркнула, что такая популярность бренда "Эвалар" – это, прежде всего, знак доверия клиентов.
"За 33 года мы действительно стали узнаваемым и самым известным российским брендом. Сегодня каждая 10 упаковка БАД, приобретаемая в российских аптеках, выпущена под логотипом "Эвалар". С момента основания компании мы делали ставку на качество, поскольку именно качество формирует доверие наших клиентов", - сказала она.
По словам Прокопьевой, стратегия лидера предполагает постоянное развитие и обновление технологий, а также запуск инновационных форм продуктов.
© Фото предоставлено пресс-службой ЗАО "Эвалар"Нефростен
Эвалар стал самым известным российским брендом на аптечном рынке - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ЗАО "Эвалар"
Нефростен
"Мы постоянно внедряем новые технологии, как в части выпуска современных препаратов, так и обновления производственного потенциала. Сегодня мы активно внедряем технологию СО2 экстрактов, которые могут содержать кратно более высокую концентрацию биологически активных веществ – как например, в БАД Седатен*. Мы разработали витамины группы "В" Витэра В* в эксклюзивной коэнзимной форме для быстрого усвоения. Как эксперты в фитотерапии, развиваем выпуск доступных натуральных лекарственных средств: Орвис Рино** для лечения затяжного насморка, препарат для терапии цистита Нефростен**, желчегонное средство Хофицин** и другие. Осенью мы открыли третий по счету производственный комплекс "Эвалар", который будет специализироваться на производстве инновационных нутрицевтиков*. Мощность новой площадки составит 500 млн таблеток и 40 млн стик-пакетов в год, все новинки уже доступны к продаже в фирменном интернет-магазине и маркетплейсах", - заключила спикер.
© Фото предоставлено пресс-службой ЗАО "Эвалар" Орвис Рино
Эвалар стал самым известным российским брендом на аптечном рынке - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ЗАО "Эвалар"
Орвис Рино
* БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Данные продавца: ЗАО "Эвалар", ОГРН 1022200553760 , 659332 Алтайский кр, г. Бийск ул. Социалистическая, 23/6
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