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Путин рассказал, что любит посещать Эрмитаж - РИА Новости, 24.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:49 24.12.2024 (обновлено: 17:56 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/ermitazh-1991061092.html
Путин рассказал, что любит посещать Эрмитаж
Путин рассказал, что любит посещать Эрмитаж - РИА Новости, 24.12.2024
Путин рассказал, что любит посещать Эрмитаж
Президент России Владимир Путин рассказал, что давно не посещал Эрмитаж, но всегда это делает с удовольствием. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:49:00+03:00
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культура
россия
владимир путин
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что давно не посещал Эрмитаж, но всегда это делает с удовольствием. "Я давно уже здесь не был и всегда с удовольствием посещаю", - сказал Путин на встрече с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
https://ria.ru/20241224/piotrovskiy-1991060833.html
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россия, владимир путин, михаил пиотровский, государственный эрмитаж
Культура, Россия, Владимир Путин, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж
Путин рассказал, что любит посещать Эрмитаж

Путин рассказал, что всегда с удовольствием посещает Эрмитаж

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Государственный Эрмитаж в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского. 24 декабря 2024
Президент РФ Владимир Путин посещает Государственный Эрмитаж в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского. 24 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин посещает Государственный Эрмитаж в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского. 24 декабря 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что давно не посещал Эрмитаж, но всегда это делает с удовольствием.
"Я давно уже здесь не был и всегда с удовольствием посещаю", - сказал Путин на встрече с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
Президент РФ Владимир Путин посещает Государственный Эрмитаж в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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Вчера, 17:49
 
КультураРоссияВладимир ПутинМихаил ПиотровскийГосударственный Эрмитаж
 
 
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