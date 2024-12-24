https://ria.ru/20241224/ermitazh-1991061092.html

Путин рассказал, что любит посещать Эрмитаж

Путин рассказал, что любит посещать Эрмитаж - РИА Новости, 24.12.2024

Путин рассказал, что любит посещать Эрмитаж

Президент России Владимир Путин рассказал, что давно не посещал Эрмитаж, но всегда это делает с удовольствием. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:49:00+03:00

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культура

россия

владимир путин

михаил пиотровский

государственный эрмитаж

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что давно не посещал Эрмитаж, но всегда это делает с удовольствием. "Я давно уже здесь не был и всегда с удовольствием посещаю", - сказал Путин на встрече с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

https://ria.ru/20241224/piotrovskiy-1991060833.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил пиотровский, государственный эрмитаж