https://ria.ru/20241224/ermitazh-1991061092.html
Путин рассказал, что любит посещать Эрмитаж
Путин рассказал, что любит посещать Эрмитаж - РИА Новости, 24.12.2024
Путин рассказал, что любит посещать Эрмитаж
Президент России Владимир Путин рассказал, что давно не посещал Эрмитаж, но всегда это делает с удовольствием. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:49:00+03:00
2024-12-24T17:49:00+03:00
2024-12-24T17:56:00+03:00
культура
россия
владимир путин
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что давно не посещал Эрмитаж, но всегда это делает с удовольствием. "Я давно уже здесь не был и всегда с удовольствием посещаю", - сказал Путин на встрече с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
https://ria.ru/20241224/piotrovskiy-1991060833.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил пиотровский, государственный эрмитаж
Культура, Россия, Владимир Путин, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж
Путин рассказал, что любит посещать Эрмитаж
Путин рассказал, что всегда с удовольствием посещает Эрмитаж