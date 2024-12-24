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"Единая Россия" запустила военный маркетплейс - РИА Новости, 24.12.2024
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22:53 24.12.2024 (обновлено: 23:35 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/er-1991112516.html
"Единая Россия" запустила военный маркетплейс
"Единая Россия" запустила военный маркетплейс - РИА Новости, 24.12.2024
"Единая Россия" запустила военный маркетплейс
Партия "Единая Россия", Центр беспилотных систем и технологий, а также банк ПСБ запустили военный маркетплейс, через который появится возможность покупать... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T22:53:00+03:00
2024-12-24T23:35:00+03:00
безопасность
технологии
александр сидякин
единая россия
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Партия "Единая Россия", Центр беспилотных систем и технологий, а также банк ПСБ запустили военный маркетплейс, через который появится возможность покупать комплектующие для производства БПЛА в зоне специальной военной операции, сообщила партия в Telegram-канале. &quot;Мы сделали &quot;военный маркетплейс&quot;, в нем достаточно просто авторизоваться: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и &quot;положить в корзину&quot; необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи — все, что необходимо, чтобы собрать аппарат. Сегодня запускаем эту систему впервые после тестов, уже все работает. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются, и сторонний человек доступ туда получить не сможет. Безусловно, финансовая инфраструктура Министерства обороны встроена в этот процесс&quot;, — цитирует пресс-служба слова руководителя центрального исполкома партии Александра Сидякина.По его словам, у военнослужащих появится возможность через маркетплейс приобретать комплектующие, которые необходимы для производства беспилотников и других изделий непосредственно в зоне СВО.В "Единой России" также рассказали, что партия и Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) реализуют проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей. Как отметил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков, они могут на месте производить беспилотники, системы РЭБ и РЭР под конкретные боевые задачи. Владимир Путин 16 декабря на коллегии Минобороны поручил наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. Он отметил, что ежедневно в российские войска поступают несколько тысяч дронов.Кроме того, министр обороны Андрей Белоусов предложил в соответствии с поручением президента сформировать войска беспилотных систем. По словам главы ведомства, их создание может быть завершено в третьем квартале 2025 года. Белоусов также призвал сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности.При этом министр подчеркнул, что по сравнению с 2022-м поступление беспилотных летательных аппаратов увеличилось в 23 раза.
https://ria.ru/20241221/minoborony-1990627747.html
https://ria.ru/20241216/bpla--1989442187.html
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безопасность, технологии, александр сидякин, единая россия, андрей белоусов, владимир путин
Безопасность, Технологии, Александр Сидякин, Единая Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
"Единая Россия" запустила военный маркетплейс

ЕР запустила военный маркетплейс для покупки комплектующих для беспилотников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Партия "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Партия "Единая Россия", Центр беспилотных систем и технологий, а также банк ПСБ запустили военный маркетплейс, через который появится возможность покупать комплектующие для производства БПЛА в зоне специальной военной операции, сообщила партия в Telegram-канале.
«

"Мы сделали "военный маркетплейс", в нем достаточно просто авторизоваться: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и "положить в корзину" необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи — все, что необходимо, чтобы собрать аппарат. Сегодня запускаем эту систему впервые после тестов, уже все работает. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются, и сторонний человек доступ туда получить не сможет. Безусловно, финансовая инфраструктура Министерства обороны встроена в этот процесс", — цитирует пресс-служба слова руководителя центрального исполкома партии Александра Сидякина.

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По его словам, у военнослужащих появится возможность через маркетплейс приобретать комплектующие, которые необходимы для производства беспилотников и других изделий непосредственно в зоне СВО.
В "Единой России" также рассказали, что партия и Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) реализуют проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей.
Как отметил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков, они могут на месте производить беспилотники, системы РЭБ и РЭР под конкретные боевые задачи.
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Кроме того, министр обороны Андрей Белоусов предложил в соответствии с поручением президента сформировать войска беспилотных систем. По словам главы ведомства, их создание может быть завершено в третьем квартале 2025 года. Белоусов также призвал сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности.
При этом министр подчеркнул, что по сравнению с 2022-м поступление беспилотных летательных аппаратов увеличилось в 23 раза.
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