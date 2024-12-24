https://ria.ru/20241224/er-1991112516.html

"Единая Россия" запустила военный маркетплейс

"Единая Россия" запустила военный маркетплейс - РИА Новости, 24.12.2024

"Единая Россия" запустила военный маркетплейс

Партия "Единая Россия", Центр беспилотных систем и технологий, а также банк ПСБ запустили военный маркетплейс, через который появится возможность покупать... РИА Новости, 24.12.2024

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2024-12-24T23:35:00+03:00

безопасность

технологии

александр сидякин

единая россия

андрей белоусов

владимир путин

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Партия "Единая Россия", Центр беспилотных систем и технологий, а также банк ПСБ запустили военный маркетплейс, через который появится возможность покупать комплектующие для производства БПЛА в зоне специальной военной операции, сообщила партия в Telegram-канале. "Мы сделали "военный маркетплейс", в нем достаточно просто авторизоваться: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и "положить в корзину" необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи — все, что необходимо, чтобы собрать аппарат. Сегодня запускаем эту систему впервые после тестов, уже все работает. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются, и сторонний человек доступ туда получить не сможет. Безусловно, финансовая инфраструктура Министерства обороны встроена в этот процесс", — цитирует пресс-служба слова руководителя центрального исполкома партии Александра Сидякина.По его словам, у военнослужащих появится возможность через маркетплейс приобретать комплектующие, которые необходимы для производства беспилотников и других изделий непосредственно в зоне СВО.В "Единой России" также рассказали, что партия и Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) реализуют проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей. Как отметил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков, они могут на месте производить беспилотники, системы РЭБ и РЭР под конкретные боевые задачи. Владимир Путин 16 декабря на коллегии Минобороны поручил наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. Он отметил, что ежедневно в российские войска поступают несколько тысяч дронов.Кроме того, министр обороны Андрей Белоусов предложил в соответствии с поручением президента сформировать войска беспилотных систем. По словам главы ведомства, их создание может быть завершено в третьем квартале 2025 года. Белоусов также призвал сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности.При этом министр подчеркнул, что по сравнению с 2022-м поступление беспилотных летательных аппаратов увеличилось в 23 раза.

https://ria.ru/20241221/minoborony-1990627747.html

https://ria.ru/20241216/bpla--1989442187.html

https://ria.ru/20241209/bpla-1988157983.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, александр сидякин, единая россия, андрей белоусов, владимир путин