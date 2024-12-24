"Единая Россия" запустила военный маркетплейс
ЕР запустила военный маркетплейс для покупки комплектующих для беспилотников
Партия "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Партия "Единая Россия", Центр беспилотных систем и технологий, а также банк ПСБ запустили военный маркетплейс, через который появится возможность покупать комплектующие для производства БПЛА в зоне специальной военной операции, сообщила партия в Telegram-канале.
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"Мы сделали "военный маркетплейс", в нем достаточно просто авторизоваться: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и "положить в корзину" необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи — все, что необходимо, чтобы собрать аппарат. Сегодня запускаем эту систему впервые после тестов, уже все работает. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются, и сторонний человек доступ туда получить не сможет. Безусловно, финансовая инфраструктура Министерства обороны встроена в этот процесс", — цитирует пресс-служба слова руководителя центрального исполкома партии Александра Сидякина.
По его словам, у военнослужащих появится возможность через маркетплейс приобретать комплектующие, которые необходимы для производства беспилотников и других изделий непосредственно в зоне СВО.
В "Единой России" также рассказали, что партия и Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) реализуют проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей.
Как отметил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков, они могут на месте производить беспилотники, системы РЭБ и РЭР под конкретные боевые задачи.
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Владимир Путин 16 декабря на коллегии Минобороны поручил наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. Он отметил, что ежедневно в российские войска поступают несколько тысяч дронов.
Кроме того, министр обороны Андрей Белоусов предложил в соответствии с поручением президента сформировать войска беспилотных систем. По словам главы ведомства, их создание может быть завершено в третьем квартале 2025 года. Белоусов также призвал сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности.
При этом министр подчеркнул, что по сравнению с 2022-м поступление беспилотных летательных аппаратов увеличилось в 23 раза.
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