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Более 1 млрд рублей составила сумма экспорта МСП Кузбасса - РИА Новости, 24.12.2024
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Твой бизнес
 
17:06 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/eksport-1991044674.html
Более 1 млрд рублей составила сумма экспорта МСП Кузбасса
Более 1 млрд рублей составила сумма экспорта МСП Кузбасса - РИА Новости, 24.12.2024
Более 1 млрд рублей составила сумма экспорта МСП Кузбасса
Более миллиарда рублей составила сумма экспорта малого и среднего предпринимательства при содействии Центра поддержки экспорта Кузбасса за 11 месяцев 2024 года, РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:06:00+03:00
2024-12-24T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более миллиарда рублей составила сумма экспорта малого и среднего предпринимательства при содействии Центра поддержки экспорта Кузбасса за 11 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, 33 субъекта малого и среднего бизнеса реализовали контракты с компаниями из 12 стран мира, в том числе Китая, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции, Вьетнама, ОАЭ. Сумма экспорта превысила миллиард рублей. В 2023 году эта сумма составила 417 миллионов рублей. Самые востребованные экспортные товары - горно-шахтное и навесное оборудование, пиломатериалы, мороженое, кедровый орех, безалкогольные напитки, медицинские изделия. Эксперты РЭЦ подтвердили выполнение Кузбассом в 2024 году показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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китай, белоруссия, казахстан, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , российский экспортный центр (рэц)
Твой бизнес, Китай, Белоруссия, Казахстан, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Российский экспортный центр (РЭЦ)
Более 1 млрд рублей составила сумма экспорта МСП Кузбасса

Более 1 млрд рублей составила сумма экспорта малого и среднего бизнеса Кузбасса

© Фото : АдминистрацияПравительства КузбассаБолее миллиарда рублей составила сумма экспорта МСП Кузбасса
Более миллиарда рублей составила сумма экспорта МСП Кузбасса - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : АдминистрацияПравительства Кузбасса
Более миллиарда рублей составила сумма экспорта МСП Кузбасса
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более миллиарда рублей составила сумма экспорта малого и среднего предпринимательства при содействии Центра поддержки экспорта Кузбасса за 11 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, 33 субъекта малого и среднего бизнеса реализовали контракты с компаниями из 12 стран мира, в том числе Китая, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции, Вьетнама, ОАЭ. Сумма экспорта превысила миллиард рублей. В 2023 году эта сумма составила 417 миллионов рублей.
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Самые востребованные экспортные товары - горно-шахтное и навесное оборудование, пиломатериалы, мороженое, кедровый орех, безалкогольные напитки, медицинские изделия.
Эксперты РЭЦ подтвердили выполнение Кузбассом в 2024 году показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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