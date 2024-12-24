https://ria.ru/20241224/eksport-1991044674.html
Более 1 млрд рублей составила сумма экспорта МСП Кузбасса
Более 1 млрд рублей составила сумма экспорта МСП Кузбасса - РИА Новости, 24.12.2024
Более 1 млрд рублей составила сумма экспорта МСП Кузбасса
Более миллиарда рублей составила сумма экспорта малого и среднего предпринимательства при содействии Центра поддержки экспорта Кузбасса за 11 месяцев 2024 года, РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:06:00+03:00
2024-12-24T17:06:00+03:00
2024-12-24T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более миллиарда рублей составила сумма экспорта малого и среднего предпринимательства при содействии Центра поддержки экспорта Кузбасса за 11 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, 33 субъекта малого и среднего бизнеса реализовали контракты с компаниями из 12 стран мира, в том числе Китая, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции, Вьетнама, ОАЭ. Сумма экспорта превысила миллиард рублей. В 2023 году эта сумма составила 417 миллионов рублей. Самые востребованные экспортные товары - горно-шахтное и навесное оборудование, пиломатериалы, мороженое, кедровый орех, безалкогольные напитки, медицинские изделия. Эксперты РЭЦ подтвердили выполнение Кузбассом в 2024 году показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240423/gospodderzhka-1941761386.html
https://ria.ru/20240828/rets-1969031753.html
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, белоруссия, казахстан, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , российский экспортный центр (рэц)
Твой бизнес, Китай, Белоруссия, Казахстан, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Российский экспортный центр (РЭЦ)
Более 1 млрд рублей составила сумма экспорта МСП Кузбасса
Более 1 млрд рублей составила сумма экспорта малого и среднего бизнеса Кузбасса
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более миллиарда рублей составила сумма экспорта малого и среднего предпринимательства при содействии Центра поддержки экспорта Кузбасса за 11 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, 33 субъекта малого и среднего бизнеса реализовали контракты с компаниями из 12 стран мира, в том числе Китая, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции, Вьетнама, ОАЭ. Сумма экспорта превысила миллиард рублей. В 2023 году эта сумма составила 417 миллионов рублей.
Самые востребованные экспортные товары - горно-шахтное и навесное оборудование, пиломатериалы, мороженое, кедровый орех, безалкогольные напитки, медицинские изделия.
Эксперты РЭЦ
подтвердили выполнение Кузбассом в 2024 году показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".