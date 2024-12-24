https://ria.ru/20241224/eks-mer-1990917073.html
Экс-мэр Сочи и его супруга отрицают причастность к новому делу о взятке
Экс-мэр Сочи и его супруга отрицают причастность к новому делу о взятке - РИА Новости, 24.12.2024
Экс-мэр Сочи и его супруга отрицают причастность к новому делу о взятке
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина отрицают причастность к новому уголовному делу о взятке, при этом обвинение им не предъявлено,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T01:09:00+03:00
2024-12-24T01:09:00+03:00
2024-12-24T01:09:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина отрицают причастность к новому уголовному делу о взятке, при этом обвинение им не предъявлено, сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов. "Мы сразу готовы заявить, что Янина и Алексей Копайгородские все обвинения отвергают", - сказал Миронов. Адвокат уточнил, что на сегодняшний день супругам обвинение не предъявляли и не проводили никаких следственных действий. Как сообщается на сайте МВД России, Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении. Ранее Копайгородский был отправлен под стражу, его жена Янина – под домашний арест по обвинению в растрате (статья 160 УК РФ). Им вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Таким образом, против Копайгородских расследуется второе дело по статьям о получении взятки (290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (291.1 УК РФ).
https://ria.ru/20241223/vzyatka-1990793708.html
https://realty.ria.ru/20241114/kopajgorodskie-1983771365.html
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происшествия, россия, сочи, алексей копайгородский, иван миронов
Происшествия, Россия, Сочи, Алексей Копайгородский, Иван Миронов
Экс-мэр Сочи и его супруга отрицают причастность к новому делу о взятке
Адвокат: Копайгородский и его жена отрицают причастность к новому делу о взятке
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина отрицают причастность к новому уголовному делу о взятке, при этом обвинение им не предъявлено, сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов.
"Мы сразу готовы заявить, что Янина и Алексей Копайгородские
все обвинения отвергают", - сказал Миронов
.
Адвокат уточнил, что на сегодняшний день супругам обвинение не предъявляли и не проводили никаких следственных действий.
Как сообщается на сайте МВД России, Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.
По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении.
Ранее Копайгородский был отправлен под стражу, его жена Янина – под домашний арест по обвинению в растрате (статья 160 УК РФ
). Им вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Таким образом, против Копайгородских расследуется второе дело по статьям о получении взятки (290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (291.1 УК РФ).