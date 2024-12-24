https://ria.ru/20241224/efimov-1990873204.html

Ефимов: на юге Москвы девелоперы строят семь школ и детсадов

Ефимов: на юге Москвы девелоперы строят семь школ и детсадов - РИА Новости, 24.12.2024

Ефимов: на юге Москвы девелоперы строят семь школ и детсадов

На юге Москвы застройщики жилья возводят семь школ и детских садов примерной площадью 64 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 24.12.2024

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москва

даниловский район

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На юге Москвы застройщики жилья возводят семь школ и детских садов примерной площадью 64 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Нагатино-Садовники застройщики возводят два объекта образования общей площадью более 22 тысяч квадратных метров. Еще одну школу и детский сад строят в Царицыне. Суммарная площадь этих объектов составит почти 29 тысяч квадратных метров. В Даниловском районе и Чертанове Южном девелоперы возводят по детскому саду. Площадь каждого из них – около 4 тысяч квадратных метров. Также приступили к строительству детского сада в районе Нагатино-Садовники площадью порядка 5 тысяч квадратных метров. Семь строящихся объектов суммарно дадут почти 3 тысячи школьных и дошкольных мест. Шесть из них планируется передать в городскую систему образования", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, школа в Нагатине-Садовниках будет рассчитана на 675 мест, Царицыне – на 900 учеников, также там появится детсад для 250 воспитанников. Детсад в Южном Чертанове сможет принять 150 детей. Все эти образовательные объекты строятся в рамках подписанных со столичными властями договоров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что следующие три года в столице появятся 200 зданий учреждений образования, в том числе строящихся за счет инвесторов.

https://ria.ru/20241222/efimov-1990518403.html

москва

даниловский район

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