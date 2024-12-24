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Ефимов: на юге Москвы девелоперы строят семь школ и детсадов - РИА Новости, 24.12.2024
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10:05 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/efimov-1990873204.html
Ефимов: на юге Москвы девелоперы строят семь школ и детсадов
Ефимов: на юге Москвы девелоперы строят семь школ и детсадов - РИА Новости, 24.12.2024
Ефимов: на юге Москвы девелоперы строят семь школ и детсадов
На юге Москвы застройщики жилья возводят семь школ и детских садов примерной площадью 64 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:05:00+03:00
2024-12-24T10:05:00+03:00
москва
даниловский район
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На юге Москвы застройщики жилья возводят семь школ и детских садов примерной площадью 64 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Нагатино-Садовники застройщики возводят два объекта образования общей площадью более 22 тысяч квадратных метров. Еще одну школу и детский сад строят в Царицыне. Суммарная площадь этих объектов составит почти 29 тысяч квадратных метров. В Даниловском районе и Чертанове Южном девелоперы возводят по детскому саду. Площадь каждого из них – около 4 тысяч квадратных метров. Также приступили к строительству детского сада в районе Нагатино-Садовники площадью порядка 5 тысяч квадратных метров. Семь строящихся объектов суммарно дадут почти 3 тысячи школьных и дошкольных мест. Шесть из них планируется передать в городскую систему образования", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, школа в Нагатине-Садовниках будет рассчитана на 675 мест, Царицыне – на 900 учеников, также там появится детсад для 250 воспитанников. Детсад в Южном Чертанове сможет принять 150 детей. Все эти образовательные объекты строятся в рамках подписанных со столичными властями договоров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что следующие три года в столице появятся 200 зданий учреждений образования, в том числе строящихся за счет инвесторов.
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москва, даниловский район, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Даниловский район, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на юге Москвы девелоперы строят семь школ и детсадов

Ефимов: на юге Москвы девелоперы строят семь школ и детских садов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На юге Москвы застройщики жилья возводят семь школ и детских садов примерной площадью 64 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Нагатино-Садовники застройщики возводят два объекта образования общей площадью более 22 тысяч квадратных метров. Еще одну школу и детский сад строят в Царицыне. Суммарная площадь этих объектов составит почти 29 тысяч квадратных метров. В Даниловском районе и Чертанове Южном девелоперы возводят по детскому саду. Площадь каждого из них – около 4 тысяч квадратных метров. Также приступили к строительству детского сада в районе Нагатино-Садовники площадью порядка 5 тысяч квадратных метров. Семь строящихся объектов суммарно дадут почти 3 тысячи школьных и дошкольных мест. Шесть из них планируется передать в городскую систему образования", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, школа в Нагатине-Садовниках будет рассчитана на 675 мест, Царицыне – на 900 учеников, также там появится детсад для 250 воспитанников. Детсад в Южном Чертанове сможет принять 150 детей. Все эти образовательные объекты строятся в рамках подписанных со столичными властями договоров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что следующие три года в столице появятся 200 зданий учреждений образования, в том числе строящихся за счет инвесторов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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