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Ефимов: Москва выделила 30 га для кластера по производству стройматериалов - РИА Новости, 24.12.2024
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09:25 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/efimov-1990872222.html
Ефимов: Москва выделила 30 га для кластера по производству стройматериалов
Ефимов: Москва выделила 30 га для кластера по производству стройматериалов - РИА Новости, 24.12.2024
Ефимов: Москва выделила 30 га для кластера по производству стройматериалов
Москва выделила более 30 гектаров земли в Новой Москве для строительства кластера по производству стройматериалов в рамках льготной программы, сообщил заммэра... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T09:25:00+03:00
2024-12-24T09:25:00+03:00
москва
новая москва
троицкий административный округ
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва выделила более 30 гектаров земли в Новой Москве для строительства кластера по производству стройматериалов в рамках льготной программы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Вблизи поселка Спортбазы Краснопахорского района Троицкого административного округа создадут промышленный кластер по производству строительных материалов. Для возведения предприятий город предоставил земельные участки общей площадью почти 30,6 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что в проект вложат 12,9 миллиарда рублей, а общая площадь строительного кластера достигнет 200 гектаров.Сейчас здесь строят предприятия, где будут выпускать железобетонные изделия, строительные конструкции, модульные сооружения. Также здесь займутся производством продукции из металла и деревянных напольных покрытий. Благодаря новому проекту москвичи получат около 3,2 тысячи дополнительных рабочих мест.Участки для строительства город предоставил в рамках льготной ставки один рубль в год, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для возведения новых производств Москва предоставляет инвесторам и застройщикам 50 земельных участков за один рубль в год.
https://ria.ru/20241223/efimov-1990855154.html
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Ефимов: Москва выделила 30 га для кластера по производству стройматериалов

Ефимов: В Москве на 30 гектарах возведут кластер по производству стройматериалов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва выделила более 30 гектаров земли в Новой Москве для строительства кластера по производству стройматериалов в рамках льготной программы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Вблизи поселка Спортбазы Краснопахорского района Троицкого административного округа создадут промышленный кластер по производству строительных материалов. Для возведения предприятий город предоставил земельные участки общей площадью почти 30,6 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
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В сообщении уточняется, что в проект вложат 12,9 миллиарда рублей, а общая площадь строительного кластера достигнет 200 гектаров.
Сейчас здесь строят предприятия, где будут выпускать железобетонные изделия, строительные конструкции, модульные сооружения. Также здесь займутся производством продукции из металла и деревянных напольных покрытий. Благодаря новому проекту москвичи получат около 3,2 тысячи дополнительных рабочих мест.
Участки для строительства город предоставил в рамках льготной ставки один рубль в год, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для возведения новых производств Москва предоставляет инвесторам и застройщикам 50 земельных участков за один рубль в год.
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МоскваНовая МоскваТроицкий административный округВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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