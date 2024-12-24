https://ria.ru/20241224/efimov-1990872222.html
Ефимов: Москва выделила 30 га для кластера по производству стройматериалов
Ефимов: Москва выделила 30 га для кластера по производству стройматериалов - РИА Новости, 24.12.2024
Ефимов: Москва выделила 30 га для кластера по производству стройматериалов
Москва выделила более 30 гектаров земли в Новой Москве для строительства кластера по производству стройматериалов в рамках льготной программы, сообщил заммэра... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T09:25:00+03:00
2024-12-24T09:25:00+03:00
2024-12-24T09:25:00+03:00
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троицкий административный округ
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва выделила более 30 гектаров земли в Новой Москве для строительства кластера по производству стройматериалов в рамках льготной программы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Вблизи поселка Спортбазы Краснопахорского района Троицкого административного округа создадут промышленный кластер по производству строительных материалов. Для возведения предприятий город предоставил земельные участки общей площадью почти 30,6 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что в проект вложат 12,9 миллиарда рублей, а общая площадь строительного кластера достигнет 200 гектаров.Сейчас здесь строят предприятия, где будут выпускать железобетонные изделия, строительные конструкции, модульные сооружения. Также здесь займутся производством продукции из металла и деревянных напольных покрытий. Благодаря новому проекту москвичи получат около 3,2 тысячи дополнительных рабочих мест.Участки для строительства город предоставил в рамках льготной ставки один рубль в год, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для возведения новых производств Москва предоставляет инвесторам и застройщикам 50 земельных участков за один рубль в год.
https://ria.ru/20241223/efimov-1990855154.html
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москва, новая москва, троицкий административный округ, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Новая Москва, Троицкий административный округ, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Москва выделила 30 га для кластера по производству стройматериалов
Ефимов: В Москве на 30 гектарах возведут кластер по производству стройматериалов
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва выделила более 30 гектаров земли в Новой Москве для строительства кластера по производству стройматериалов в рамках льготной программы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Вблизи поселка Спортбазы Краснопахорского района Троицкого административного округа создадут промышленный кластер по производству строительных материалов. Для возведения предприятий город предоставил земельные участки общей площадью почти 30,6 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что в проект вложат 12,9 миллиарда рублей, а общая площадь строительного кластера достигнет 200 гектаров.
Сейчас здесь строят предприятия, где будут выпускать железобетонные изделия, строительные конструкции, модульные сооружения. Также здесь займутся производством продукции из металла и деревянных напольных покрытий. Благодаря новому проекту москвичи получат около 3,2 тысячи дополнительных рабочих мест.
Участки для строительства город предоставил в рамках льготной ставки один рубль в год, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для возведения новых производств Москва предоставляет инвесторам и застройщикам 50 земельных участков за один рубль в год.