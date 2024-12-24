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США получили образцы вируса Эбола из Сьерра-Леоне, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.12.2024
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10:35 24.12.2024 (обновлено: 10:47 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/ebola-1990950499.html
США получили образцы вируса Эбола из Сьерра-Леоне, заявили в Минобороны
США получили образцы вируса Эбола из Сьерра-Леоне, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.12.2024
США получили образцы вируса Эбола из Сьерра-Леоне, заявили в Минобороны
США получили незаконно вывезенные в 2014 году из Сьерра-Леоне образцы вируса Эбола, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:35:00+03:00
2024-12-24T10:47:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США получили незаконно вывезенные в 2014 году из Сьерра-Леоне образцы вируса Эбола, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "Напомню, что в настоящее время деятельность компании "Метабиота" прекращена на территории Африки. В соответствии с отчетом международной группы экспертов, принимавших участие в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в 2014 году в Сьерра-Леоне, персонал компании скрывал факты привлечения к работам сотрудников Пентагона. Основной целью этой деятельности являлось выделение вирулентных штаммов и их последующая контрабанда. В результате образцы вируса Эбола были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США", - сказал Ртищев.
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в мире, сьерра-леоне, сша, африка, алексей ртищев, вооруженные силы рф, министерство обороны сша
В мире, Сьерра-Леоне, США, Африка, Алексей Ртищев, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США
США получили образцы вируса Эбола из Сьерра-Леоне, заявили в Минобороны

Минобороны: США получили тайно вывезенные из Сьерра-Леоне образцы вируса Эбола

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудница лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США получили незаконно вывезенные в 2014 году из Сьерра-Леоне образцы вируса Эбола, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
"Напомню, что в настоящее время деятельность компании "Метабиота" прекращена на территории Африки. В соответствии с отчетом международной группы экспертов, принимавших участие в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в 2014 году в Сьерра-Леоне, персонал компании скрывал факты привлечения к работам сотрудников Пентагона. Основной целью этой деятельности являлось выделение вирулентных штаммов и их последующая контрабанда. В результате образцы вируса Эбола были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США", - сказал Ртищев.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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В миреСьерра-ЛеонеСШААфрикаАлексей РтищевВооруженные силы РФМинистерство обороны США
 
 
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