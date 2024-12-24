https://ria.ru/20241224/ebola-1990950499.html

США получили образцы вируса Эбола из Сьерра-Леоне, заявили в Минобороны

США получили образцы вируса Эбола из Сьерра-Леоне, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.12.2024

США получили образцы вируса Эбола из Сьерра-Леоне, заявили в Минобороны

США получили незаконно вывезенные в 2014 году из Сьерра-Леоне образцы вируса Эбола, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:35:00+03:00

2024-12-24T10:35:00+03:00

2024-12-24T10:47:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США получили незаконно вывезенные в 2014 году из Сьерра-Леоне образцы вируса Эбола, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "Напомню, что в настоящее время деятельность компании "Метабиота" прекращена на территории Африки. В соответствии с отчетом международной группы экспертов, принимавших участие в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в 2014 году в Сьерра-Леоне, персонал компании скрывал факты привлечения к работам сотрудников Пентагона. Основной целью этой деятельности являлось выделение вирулентных штаммов и их последующая контрабанда. В результате образцы вируса Эбола были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США", - сказал Ртищев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сьерра-леоне, сша, африка, алексей ртищев, вооруженные силы рф, министерство обороны сша