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США получили образцы вируса Эбола из Сьерра-Леоне, заявили в Минобороны
США получили образцы вируса Эбола из Сьерра-Леоне, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.12.2024
США получили образцы вируса Эбола из Сьерра-Леоне, заявили в Минобороны
США получили незаконно вывезенные в 2014 году из Сьерра-Леоне образцы вируса Эбола, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:35:00+03:00
2024-12-24T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США получили незаконно вывезенные в 2014 году из Сьерра-Леоне образцы вируса Эбола, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "Напомню, что в настоящее время деятельность компании "Метабиота" прекращена на территории Африки. В соответствии с отчетом международной группы экспертов, принимавших участие в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в 2014 году в Сьерра-Леоне, персонал компании скрывал факты привлечения к работам сотрудников Пентагона. Основной целью этой деятельности являлось выделение вирулентных штаммов и их последующая контрабанда. В результате образцы вируса Эбола были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США", - сказал Ртищев.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сьерра-леоне, сша, африка, алексей ртищев, вооруженные силы рф, министерство обороны сша
В мире, Сьерра-Леоне, США, Африка, Алексей Ртищев, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США
США получили образцы вируса Эбола из Сьерра-Леоне, заявили в Минобороны
Минобороны: США получили тайно вывезенные из Сьерра-Леоне образцы вируса Эбола