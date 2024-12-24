https://ria.ru/20241224/dtp-1991114422.html
В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли три человека
В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли три человека - РИА Новости, 25.12.2024
В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли три человека
В Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с автобусом, водитель и два пассажира легковушки погибли, в автобусе пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-24T23:28:00+03:00
2024-12-24T23:28:00+03:00
2024-12-25T00:12:00+03:00
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с автобусом, водитель и два пассажира легковушки погибли, в автобусе пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области. Авария произошла на третьем километре автодороги ММК — Никольское — Горки. По предварительным данным, 34-летний водитель ВАЗа не выехал на "встречку", где врезался в автобус. В результате сам водитель "Лады" и двое его пассажиров погибли на месте, еще одного пассажира легковушки доставили с травмами в больницу. В автобусе пострадавших нет.Обстоятельства аварии устанавливает полиция, по результатам проверки будет принято решение.
https://ria.ru/20241223/dtp-1990775370.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли три человека
В столкновении легкового автомобиля с автобусом в Подмосковье погибли 3 человека