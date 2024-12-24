https://ria.ru/20241224/dtp-1991114422.html

В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли три человека

В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли три человека - РИА Новости, 25.12.2024

В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли три человека

В Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с автобусом, водитель и два пассажира легковушки погибли, в автобусе пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-24T23:28:00+03:00

2024-12-24T23:28:00+03:00

2024-12-25T00:12:00+03:00

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с автобусом, водитель и два пассажира легковушки погибли, в автобусе пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области. Авария произошла на третьем километре автодороги ММК — Никольское — Горки. По предварительным данным, 34-летний водитель ВАЗа не выехал на "встречку", где врезался в автобус. В результате сам водитель "Лады" и двое его пассажиров погибли на месте, еще одного пассажира легковушки доставили с травмами в больницу. В автобусе пострадавших нет.Обстоятельства аварии устанавливает полиция, по результатам проверки будет принято решение.

https://ria.ru/20241223/dtp-1990775370.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)