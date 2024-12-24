Рейтинг@Mail.ru
Житель Омской области насмерть сбил девочку и скрылся с места ДТП - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 24.12.2024 (обновлено: 10:25 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/dtp-1990946294.html
Житель Омской области насмерть сбил девочку и скрылся с места ДТП
Житель Омской области насмерть сбил девочку и скрылся с места ДТП - РИА Новости, 24.12.2024
Житель Омской области насмерть сбил девочку и скрылся с места ДТП
Житель Омской области сбил мать с двухлетней девочкой и скрылся с места аварии, после чего ребенок умер, а мать госпитализировали, рассказали в пресс-службе СУ... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:17:00+03:00
2024-12-24T10:25:00+03:00
происшествия
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нападение в краснодарской школе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990948140_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_ef1d1e4482d823da836ac5ff2e4907a2.jpg
ОМСК, 24 дек - РИА Новости. Житель Омской области сбил мать с двухлетней девочкой и скрылся с места аварии, после чего ребенок умер, а мать госпитализировали, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Инцидент произошел утром на Пролетарской улице в поселке Марьяновка Омской области. 27-летний мужчина в состоянии опьянения сбил женщину, идущую по краю дороги с ребенком в детских санках. "С места происшествия водитель скрылся. В результате ДТП годовалая девочка от травм скончалась в машине скорой помощи, ее мать в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение", – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Полицейские задержали водителя у него дома. Мужчина признал вину. Возбуждено уголовное дело по стать "нарушение правил дорожного движения, если это повлекло смерть человека, совершенное лицом, находившимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения". Ход расследования взяла на контроль областная прокуратура. "Прокуратура поддержит ходатайство следствия об избрании указанному лицу меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20241222/peshekhod-1990730301.html
https://ria.ru/20241222/yamal-1990735859.html
https://ria.ru/20241015/dtp-1978179423.html
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990948140_72:0:977:679_1920x0_80_0_0_310dff10ed898c6a4ac6adab1f08a8d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение в краснодарской школе
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение в краснодарской школе
Житель Омской области насмерть сбил девочку и скрылся с места ДТП

Житель Омской области насмерть сбил двухлетнюю девочку и скрылся с места ДТП

© Омская полиция/TelegramВодитель, сбивший женщину с ребенком в поселке Марьяновка Омской области
Водитель, сбивший женщину с ребенком в поселке Марьяновка Омской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Омская полиция/Telegram
Водитель, сбивший женщину с ребенком в поселке Марьяновка Омской области
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 24 дек - РИА Новости. Житель Омской области сбил мать с двухлетней девочкой и скрылся с места аварии, после чего ребенок умер, а мать госпитализировали, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Инцидент произошел утром на Пролетарской улице в поселке Марьяновка Омской области. 27-летний мужчина в состоянии опьянения сбил женщину, идущую по краю дороги с ребенком в детских санках.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
На Ильинском шоссе в Подмосковье водитель наехал на пешехода
22 декабря, 19:25
"С места происшествия водитель скрылся. В результате ДТП годовалая девочка от травм скончалась в машине скорой помощи, ее мать в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение", – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
Место происшествия, где водитель въехал в остановку в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. 22 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
На Ямале водитель въехал в остановку
22 декабря, 20:09
Полицейские задержали водителя у него дома. Мужчина признал вину. Возбуждено уголовное дело по стать "нарушение правил дорожного движения, если это повлекло смерть человека, совершенное лицом, находившимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения". Ход расследования взяла на контроль областная прокуратура.
"Прокуратура поддержит ходатайство следствия об избрании указанному лицу меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Расследование продолжается.
Задержанный водитель, который скрылся после наезда на девочку в Омске - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Омске школьник на машине сбил девочку и скрылся с места ДТП
15 октября, 16:34
 
ПроисшествияОмская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нападение в краснодарской школе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала