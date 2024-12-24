https://ria.ru/20241224/dtp-1990946294.html

Житель Омской области насмерть сбил девочку и скрылся с места ДТП

Житель Омской области насмерть сбил девочку и скрылся с места ДТП - РИА Новости, 24.12.2024

Житель Омской области насмерть сбил девочку и скрылся с места ДТП

Житель Омской области сбил мать с двухлетней девочкой и скрылся с места аварии, после чего ребенок умер, а мать госпитализировали, рассказали в пресс-службе СУ... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:17:00+03:00

2024-12-24T10:17:00+03:00

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происшествия

омская область

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ОМСК, 24 дек - РИА Новости. Житель Омской области сбил мать с двухлетней девочкой и скрылся с места аварии, после чего ребенок умер, а мать госпитализировали, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Инцидент произошел утром на Пролетарской улице в поселке Марьяновка Омской области. 27-летний мужчина в состоянии опьянения сбил женщину, идущую по краю дороги с ребенком в детских санках. "С места происшествия водитель скрылся. В результате ДТП годовалая девочка от травм скончалась в машине скорой помощи, ее мать в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение", – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Полицейские задержали водителя у него дома. Мужчина признал вину. Возбуждено уголовное дело по стать "нарушение правил дорожного движения, если это повлекло смерть человека, совершенное лицом, находившимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения". Ход расследования взяла на контроль областная прокуратура. "Прокуратура поддержит ходатайство следствия об избрании указанному лицу меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20241222/peshekhod-1990730301.html

https://ria.ru/20241222/yamal-1990735859.html

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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение в краснодарской школе